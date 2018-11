Embernagyságú marihuánát és droglabort találtak az áram és gáztolvaj ezermesternél - Fotó, Videó

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának olyan információ jutott a tudomására, hogy egy Debrecen-Bánkon lévő ingatlanban lopják az áramot. - írja a Police.hu A rendőrök 2018. november 22-én 6 óra körül a helyszínre mentek, ahonnan előállítottak egy 32 éves férfit, akit lopás vétség elkövetésével gyanúsítanak. A megalapozott gyanú szerint a férfi egy a villanyóra manipulálására alkalmas eszközt használt, amelynek köszönhetően jóval kevesebb fogyasztást mért a műszer. A nyomozók kihallgatták a debrecen-bánki lakost.A rendőrök az ügy részleteinek felderítése során beszerzett információk alapján azonosították a férfit, aki azt a műszert készítette, amellyel a lopást elkövették.A bűnügyi osztály munkatársai otthonában elfogták az 54 éves debreceni lakost, akinél a házkutatás során több általa készített és villanyóra befolyásolására alkalmas eszközt találtak. A nyomozók a férfi házában továbbá találtak egy kompresszorból és egyéb tartozékokból készített berendezést is, amellyel a vezetékes földgáz illegális vételezését és cseppfolyósítását végezte.A rendőrök a férfit lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt előállították. A nyomozók a szolgáltatók munkatársaival együttműködve a robbanásveszélyes rákötést megszüntették és megállapították, hogy a férfi ingatlanjában a gáz mellett, a villanyszolgáltatás is szabálytalanul volt vételezve.A nyomozó hatóság tagjai az 54 éves gyanúsítottnál tartott házkutatás során vadkendert, előre csomagolt marihuánát és a kábítószer termesztéshez szükséges eszközöket, anyagokat is találtak, amelyekkel összefüggésbe hozható a férfi 27 éves fia. Így őt és édesapját kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt is kihallgatták a nyomozók.A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály szakértők bevonásával folytatja a büntetőeljárást.