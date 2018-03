Eltemették Tahi Tóth Lászlót - Galéria

Csodálatos színész voltál, a legnagyobbak közül való, ugyanolyan rejtélyes és titokzatos, mint a hivatásod.

Tudtad, hogy milyen illékony a pillanat művészete, de azt is, hogy a megismételhetetlenség az ereje.

Családja, pályatársai, barátai, tisztelői körében helyezték végső nyugalomba Tahi Tóth László Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt szerdán a budapesti Farkasréti temetőben.- búcsúzott Tahi Tóth Lászlótól a Vígszínház társulata nevében Eszenyi Enikő, az intézmény igazgatója. Emlékeztetett arra, hogy Tahi Tóth László több mint fél évszázadon keresztül játszott színpadon, a színészetet hivatásának tekintette.- fogalmazott. Platonovot, az egyik legmisztikusabb drámai hőst a világirodalomban azért csak vele tudta elképzelni a rendező, mert Tahi Tóth László tragikus pillanatait mindig szellemesség és groteszk követte, e kettősséget könnyedén és leleményesen váltogatta - mutatott rá. Lukács Sándor színművész azt emelte ki, hogy Tahi Tóth László az 1960-as és 1970-es években játékával szinte megelőzte a korát, a Várkonyi Zoltán rendezte A nyár című darabban is egészen újszerű, groteszk stílust hozott, amelyet addig nem nagyon láttak hazai színpadokon.Ami még különösebb, ezt a fanyar iróniát át tudta menteni drámai szerepeibe is - tette hozzá. Lukács Sándor Csehov Platonovját és Csurka István Házmestersiratóját említette példaként, amelyek főszerepeiben Tahi Tóth László brillírozott. Megemlítette még a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicalt is, amelyet fiatalságuk nagy kalandjának nevezett.Tahi Tóth Lászlót nagyszerű művészként jellemezte, aki kitartóan a maga útját járta, az erőszakosságot és az akarnokságot ki nem állhatta, de nem szerette a strébereket és a magukat mindig jó színben feltüntetőket sem. Székhelyi József színművész a közös időtöltéseket elevenítette fel, amelyeken "rendíthetetlenül szűkszavúan" rengeteget teniszeztek. Emlékezett többek között a margitszigeti programokra, meccsekre, tévéfelvételre, ebédekre, a Bárdy György-versenyre és díjátadóra. Tahi Tóth László életének 75. évében február 22-én hunyt el.