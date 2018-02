Elstartolt a kampányidőszak, hétfőn kezdődik az aláírásgyűjtés

Az április 8-ai országgyűlési választáson jelöltként indulni szándékozóknak ajánlóíveken kell az induláshoz szükséges 500 érvényes támogató aláírást megszerezniük.



A választáson indulni szándékozó pártoknak, jelölteknek az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodánál kell igényelniük az ajánlóíveket, az irodák hétfő reggel 8 óra után adhatják ki azokaz.



Az ajánlóívekre vonatkozó igényeket február 19-e után is be lehet nyújtani a választási irodákhoz, az irodák ezeket érkezési sorrendben dolgozzák fel és nyomtatják ki az informatikai rendszerből.



Az egyéni választókerületben indulni szándékozó jelölteknek március 5-éig kell összegyűjteniük az induláshoz szükséges ötszáz érvényes ajánlást.



Ajánlásokat a választópolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni. A törvény azonban tiltja, hogy munkahelyen, munkavégzés közben, a fegyveres erőknél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban lévőtől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben, tömegközlekedési eszközön, állami, helyi és nemzetiségi önkormányzat hivatali helyiségeiben, iskolákban, valamint kórházakban, rendelőkben gyűjtsék azokat.



A választópolgároknak nagyon kell figyelniük az ajánlóívek aláírásakor, mert mindenki csak a lakóhelye szerinti választókerületben jogosult jelöltet ajánlani. Másrészt arra is figyelniük kell, hogy csak az az ajánlóív hiteles, amelyen szerepel a választási iroda pecsétje, az ív sorszáma, és feltüntették rajta az aláírásgyűjtő polgár nevét és aláírását.