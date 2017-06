Elsőként a UPC kínálatában érhető el a Digitális Jólét Alapcsomag

A hazai távközlési szolgáltatók közül elsőként a UPC kínálatában érhető el az újabb internet-előfizetők bevonását célzó Digitális Jólét Alapcsomag - hangzott el a védjegyhasználatról szóló megállapodás szerdai budapesti aláírásakor.



Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos az eseményen kiemelte: az internetszolgáltatás áfájának idei és jövő évi csökkentése, a világháló használatával kapcsolatos képzések mellett a Digitális Jólét Alapcsomag "jelentős eleme a digitalizáció sikeréhez nélkülözhetetlen áttörésnek".



Megjegyezte, a minden eddiginél kedvezőbb árú szolgáltatás több tízezer, de akár százezer új előfizetőt is hozhat a szolgáltatóknak.



Hangsúlyozta: Magyarországon az áfacsökkentés és az alapcsomag bevezetésének eredményeként jövő januárra 13 hónap alatt 35 százalékkal csökken az internet-előfizetés ára.



Példaértékűnek nevezte, hogy a UPC - a kínálatba illesztésre rendelkezésre álló 45 nap helyett - már a szerződéskötés napján értékesíti a csomagokat, amelyek 19, illetve 21 százalékkal kerülnek kevesebbe eddigi legolcsóbb ajánlatuknál.



Szólt arról is: a társaság a minimálisan öt megabájtos letöltési sebesség hatszorosát kínálja a csomagban ügyfeleinek, azaz "nem fapados szolgáltatást" kap, aki az alapcsomagra fizet elő.



Robert Redeleanu, a UPC Magyarország vezérigazgatója az eseményen azt hangsúlyozta: cégük az elmúlt négy esztendőben 71 milliárd forintot fordított magyarországi hálózatfejlesztésre, és céljuk, hogy felszámolják a digitális szakadékot, amely az internetet használók és nem használók között tátong.



Hangsúlyozta: büszkék arra, hogy elsőként vehették fel kínálatukba azt a csomagot, amely olyan embereket tehet internet-előfizetővé, akik eddig nem használták a világhálót.



E hónap elejétől pályázhatnak a szolgáltatók az állami tulajdonú védjegy használatára. Deutsch Tamás ennek bejelentésekor felidézte: idén január elsején a korábbi 27-ről 18 százalékra mérséklődött, a jövő év első napjával pedig öt százalékra csökken az internetszolgáltatás áfája.



Akkor szólt arról is: minden nagy és közepes szolgáltató közölte már, hogy napokon belül pályázik a programba belépésre, többek pedig annak a szándékuknak is hangot adtak, hogy a legkisebbet meghaladó mértékű kedvezményt adnak az e csomagot választó ügyfeleiknek. Megjegyezte, a legutóbbi kutatások szerint másfél millió ember nem nethasználó, és 14 százalékuk anyagi okokkal magyarázza ezt.