Elnapolták mielőtt elkezdődött volna Lagzi Lajcsi tárgyalása

Korábban még úgy volt, hogy ma kezdődik Galambos Lajos tárgyalása, ami a zenész szerint koncepciós eljárás, aminek ő az áldozata.Az elmúlt időszakban a művész mindent elkövetett, hogy bizonyítsa igazát,Lagzi Lajcsi szerdán ügyvédeivel jelent meg a bíróságon, és kijelentette, hogy nem kérvényezi a zárt tárgyalást, vagyis a sajtó is helyet foglalhat a teremben a tárgyalás során - írja a Bors

Nevetséges lenne, hogy időről időre találkozunk, és amikor számomra fontos, akkor találkozunk, máskor meg nem. Nem kívánok a sajtó munkáját korlátozni"

- jelentette ki a bíróság folyosóján.Újságírói kérdésre Lajcsi elmondta:

Nem tartunk ott, hogy koncepciós pernek nevezzük, de tény, hogy egy koncepció alapján folyt a nyomozás

- tette hozzá a művész.Korábban arról írtunk, hogy ma kezdődik Galambos Lajos tárgyalása abban a 2015. szeptember végén történt ügyben, amikor Lagzi Lajcsit és a feleségét is őrizetbe vették.A hatóságok szerint a trombitaművész és társai több mint ötvenmillió forintos értékben áramot, vizet és gázt loptak, sőt két ellenőrt is megvesztegettek - írja a Bors.Lajcsi 125 napot ült előzetesben, a vádakat mindvégig tagadta – mától pedig már a bíróságon ismételheti meg állítását: olyan bizonyítékok vannak a kezében, amelyekből nemcsak az derül ki, hogy ártatlan, hanem az is, hogy koncepciós eljárás áldozata.A Bors úgy értesült, Galambos Lajos már az első tárgyalási napon felteheti kérdéseit a törvényszéknek. Lajcsit tegnap nem, de ügyvédjét elérte a lap.

Elmondja majd a véleményét a vádról, részletesen lesz lehetősége erre

– fogta rövidre dr. Fröhlich Krisztián.A Bors úgy értesült, a több mint tízezer oldalas nyomozati anyagban olyan dokumentumok is szerepelnek, amelyek Laj­csiék szerint hamisak. Egy a vízművel kötött szerződésen talált aláírásra a zenész határozottan kijelentette: nem az ő szignója.Ha ez igaz, az ügyészség vagy Lajcsiék is feljelentést tehetnek.