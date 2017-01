Elkezdték képezni a jövőre elkészülő komlói börtön dolgozóit

Megkezdődött a tervek szerint jövőre elkészülő, ötszáz férőhelyes új komlói büntetés-végrehajtási intézet első ötvenhárom dolgozójának képzése - tudatta a mecseki város önkormányzata az MTI-vel.



A közlemény szerint az év elejéig már 53 emberrel kötött munkaszerződést a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP). A felvett munkavállalók (ötven felügyelő, két segédelőadó és egy szakápoló) megkezdhették a szükséges - mintegy fél évig tartó - szaktanfolyamot.



A fővárosban folyó képzés ideje alatt a BVOP ingyenes szállást, étkezést és utazási kedvezményt biztosít a résztvevőknek, akik fizetést is kapnak a tanfolyam idejére. A vizsgákat sikeresen teljesítők egy már működő börtönben szerezhetnek szakmai gyakorlatot - tették hozzá.



A képzést elkezdők 55 százaléka komlói illetőségű, fennmaradó részük is a komlói járásban él - idézték a közleményben Polics Józsefet (Fidesz-KDNP), Komló polgármesterét.



A városvezető örömtelinek nevezte, hogy "többen Budapestről és külföldről tértek haza, hogy újra Komlón élhessenek és dolgozhassanak". A további munkalehetőségekre kitérve felhívta a figyelmet arra, hogy az év végéig a teljes - 250 fős - alkalmazotti létszámot fel kell tölteni.



Tájékoztatása szerint a feltételeknek megfelelő jelentkezők legkevesebb havi bruttó 220 ezer forintos kezdő fizetéssel, évi 200 ezer forint értékű cafeteriával, lakhatási, utazási, szociális támogatással, kedvezményes üdülési és mobiltelefon-használati lehetőséggel számolhatnak.



A polgármester az MTI érdeklődésére azt mondta: a legutóbbi foglalkoztatási adatok szerint Komlón 7,6 százalékos volt a munkanélküliségi ráta. Jelezte továbbá, hogy a városban mintegy ezren közfoglalkoztatottként dolgoznak.



Polics József úgy vélte, az új börtön a város legnagyobb problémájaként említett munkanélküliséget is enyhítheti.



Közölte, a 4,5-5 milliárd forintos beruházás kivitelezése várhatóan nyáron indul, a kivitelezői árajánlatokat február elejéig kell benyújtani a BVOP-hoz. A szükséges telket a komlói önkormányzat ingyenes állami tulajdonba adással biztosította - idézte fel.



A baranyai város önkormányzata 2015 márciusában tartott a börtönépítés ügyében véleménynyilvánító szavazást, amelynek eredménye szerint a terv 73 százalékos támogatottságot élvezett azok körében, akik voksoltak; 11 ezer, hologramos szavazólapot juttattak el a háztartásokba, a határidő lejártáig több mint 6 ezret dobtak be a város hat pontján kihelyezett, lezárt, lepecsételt urnákba. A projekt mellett mintegy 4400-an, ellene 1600-an szavaztak.