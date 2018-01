Elkezdődött az infokommunikációs eszközök átadása az egyedül élő időseknek

Elkezdődött az Idősügyi infokommunikációs Program keretében az informatikai eszközök átadása az egyedül élő idős embereknek - mondta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa csütörtökön a Tolna megyei Kurdon.



Jeneiné Rubovszky Csilla a településen élő nyugdíjasok előtt tartott tájékoztatón ismertette: országszerte 480 hátrányos helyzetű községben indult programba ötezer, 65 évesnél idősebb embert vontak be. A részt vevő települések közül 89 helyszínen diszpécserközpontot hoztak létre, ahol 1050 alkalmazott segíti az időseknek elsajátítani a számítógépek használatát.



A miniszteri biztos ismertette: a program előtt végzett szükséglet-felmérés eredménye szerint az idősek számára a legfontosabb az egészség és a biztonság megőrzése, valamint a magány enyhítése.



Mint mondta, a rendszert a diszpécserszolgálatok működtetik, amelyek munkatársai naponta Skype-on tartják a kapcsolatot az idősekkel, így enyhítve magányérzetüket. A résztvevők az ingyenes interneteléréssel bekapcsolódhatnak az ORFK online bűnmegelőzési konferenciáiba. A program az idős korral járó szellemi leépülés megelőzésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködve kifejlesztett számítógépes játékokkal járul hozzá a demencia megelőzéséhez.



Jeneiné Rubovszky Csilla az MTI-nek elmondta: a résztvevők a szemet védő, nagy képernyős hordozható HP-számítógépeket kapnak, amelyek átadása február végén befejeződik.



Beszámolt két további, szintén az időseket segítő eszköz kihelyezéséről is: a diszpécserközpontok január végéig magyar fejlesztésű szívdiagnosztikai kártyákat kapnak, február végéig pedig ezer, egészségügyi veszélyhelyzetet jelző karperecet helyeznek ki a programba bevont emberekhez.



Az Európai Unióban Magyarország az egyetlen, ahol kormányzati szinten állnak az időseket érintő infokommunikációs program mellé - jegyezte meg.



Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője az eseményen hangsúlyozta: a kormány kiemelt feladatának tekinti az idősek támogatását, "örömteli, hogy a tavalyi nyugdíjprémium és Erzsébet-utalvány után idén további három százalékkal emelkednek a nyugdíjak" - mondta.



Hozzátette: 2010 és 2018 között az idősek illetménye 30 százalékkal emelkedett. A politikus utalt arra, hogy az alaptörvény szerint a fiataloknak kötelességük szüleikről gondoskodni; ez a gondolat a zsidó-keresztény kultúrában gyökerezik, mely szerint ha a szüleink, nagyszüleink felneveltek bennünket, nekünk is kötelességünk gondoskodni róluk - fogalmazott.



Szólt arról is, hogy a 2018-ban meghirdetett családok éve program keretében, amelynek külhoni részét a nemzetpolitikai államtitkárság valósítja meg, szintén kiemelt figyelmet fordítanak az idős korosztályra.



Az 1100 lakosú Kurdon 54 idős ember vesz részt az Idősügyi Infokommunikációs Programban, egyikük, a 68 éves Berecz Lászlóné a tájékoztató helyszínén vette át a miniszteri biztostól és az államtitkártól a hordozható számítógépet.