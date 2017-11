Elindul a panelbontási program Hódmezővásárhelyen

A Csengettyű köz 210 lakásos panelháza tesztelheti a Modern Városok programot.

Múlt pénteken elfogadta a Minőségi Otthoncsere Programról szóló előterjesztést a hódmezővásárhelyi képviselőtestület, így megnyílt az út a panelbontási programként elhíresült lakáscsere projekt előtt. Első körben közel 80 tulajdonos válthat ingatlant - számolt be az mfor.hu A lap információi szerint a rendelet a több mint 100 lakásos, hét tömbből álló társasház lakóit érinti, ahonnan közel 80 lakó jelezte az önkormányzatnak, hogy szívesen átköltözne egy másik ingatlanba. Az új ingatlan lehet kertes ház, vagy más, lakás céljára szolgáló ingatlan; a lényeg, hogy ne ipari technológiával készült létesítmény legyen.

A költözést a város 12 millió forinttal támogatja kertes házba való költözés esetében: 6 millió forintért megveszi a lakást, és további 6 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt az új ingatlan megvásárlásához. Ennél is többet kaphatnak azok a családok, ahol legalább két gyermek van. Amennyiben más ingatlant szemel ki a jelentkező, akkor 10 millió forint a támogatási plafon. A családi ház vásárlásához felújítási és bővítési támogatást is igényelhetnek a lakók.Az viszont nem világos, hogy az eredeti cél, tehát az üressé váló panelek visszabontása megvalósul-e. Aki nem akar elköltözni a panelból, az továbbra is ott lakhat - hangzott el a testületi ülésen. Az előterjesztés is az opciók között említette a "másféle hasznosítást". Vagyis lehet, hogy a panelbontási lendület elakadt, ami érthető lenne, mivel az eladandó lakások elhelyezkedésétől függ, hogy a tömbök mely része üresedik meg, és hol maradnak lakók - írja a lap.