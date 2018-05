Életének 81. évében elhunyt Szokolay Ottó Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, az egyik legfoglalkoztatottabb szinkronszínész - tudatta Facebook oldalán keresztfia, Pathó István színművész.



Szokolay Ottó 1937. november 23-án született Kispesten. 1957 és 1961 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatója volt, majd 1963-ig a kaposvári Csiky Gergely Színházban játszott. 1963-ban behívták tartalékos katonának, utána egy évre a Miskolci Nemzeti Színházba szerződött, majd Várkony Zoltán a Vígszínházba szerződtette. Szokolay Ottó 1965-től a Nemzeti Színház tagja volt.



Drámai karakterszerepekben nyújt emlékezetes alakításokat. Színházi szerepei mellett számos játékfilmben játszott, szinkronszínészként is ismert, ő volt az egyik legtöbbet

foglalkoztatott szinkronszínész, hangját számos mozi- és tévéfilmhez, sorozathoz adta.



A színművész olyan klasszikus filmekben is kölcsönözte a hangját, mint a Bűvölet, A chateauvalloni polgárok, a Twin Peaks, az Álomhajó vagy a Marimar.

James Cromwell, James Rebhorn színészek is az ő hangján szólaltak meg magyarul, Jim Broadmentnek is ő kölcsönözte a hangját például a Harry Potter-filmekben. 2017-ig az NCIS kórboncnok Doki-jának a magyar hangja is ő volt – írja a műsorvízió blog.



Munkásságát Rajz János-díjjal (1976), Jászai Mari-díjjal (1984), a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje (1998) kitüntetéssel és érdemes művész (2014) címmel ismerték el.