Hetvenkét éves korában kedden elhunyt Bethlen István egykori MDF-es országgyűlési képviselő, a Magyar Páneurópa Unió Egyesület (MPUE) volt elnöke.



Az MPUE az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében azt írta: néhai elnökük pályafutása - a történelmi Bethlen család tagjaként - Magyarországtól Ausztriáig, Németországig és az Egyesült Államokig ívelt. Hazatérése után az MDF-frakció tagjaként parlamenti képviselő, majd különböző cégek vezetőségi tagja, pénzügyi szakértő, politikai kommentátor és publicista volt.



Az MPUE elnökeként a Nemzetközi Páneurópa Unió elnökségi tagjává is választották. Korábban a bajor CSU választási szakértője volt. Írásait a magyar és a nemzetközi sajtó gyakran közölte. Országjáró körútjain és külföldön számos színvonalas előadást tartott, melyekkel a NATO-és az EU-csatlakozást jóval megelőzően integrációnkat sikeresen szolgálta - áll az egyesület közleményében.



Bethlen István 1946. június 19-én született Kolozsváron Bethlen László jogász, országgyűlési képviselő és Teleki Katalin gyermekeként; gróf Bethlen István egykori magyar miniszterelnök egyik leszármazottja volt.



1963-ban Nyugat-Európába ment, egyetemi tanulmányait Innsbruckban, Münchenben és Bécsben végezte, ahol közgazdasági, filozófiai és államtudományból szerzett diplomát. A német gazdasági- és bankéletben töltött be vezető állásokat, és egyetemen tanított. Több éven át az Egyesült Államokban élt. 1990 elején tért vissza Magyarországra.



1990-től 1994-ig az MDF országgyűlési képviselője volt. Antall József miniszterelnök pénzügyi tanácsadójaként is tevékenykedett.



1991-ben a Magyar Vállalkozói Kamara társelnöki teendőit is ellátta.



1994 és 2012 között volt a Magyar Páneurópa Unió Egyesület elnöke.