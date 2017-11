Életfogytiglant kaphat a Teréz körúti robbantó

A lap szerint várhatóan napokon belül bejelenti a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF), hogy vádat emeltek a robbantó ellen.



A P. László elleni nyomozást a főügyészség szeptember 15-én az iratismertetéssel fejezte be, ám a tervezett intézkedésekről nem nyilatkoztak. Kovács Katalin, a főügyészség helyettes szóvivője általánosságban arról tájékoztatott, hogy az ügyész a nyomozás iratainak megismerését követően harminc napon belül dönt arról, hogy vádat emel, felfüggeszti vagy megszünteti a nyomozást, közvetítői eljárásra utalja az ügyet, elhalasztja a vádemelést, vagy folytatja a nyomozást. E határidőt az ügyészség vezetője harminc nappal meghosszabbíthatja, ezen túlmenően a felettes ügyész ennél hosszabb - legfeljebb kilencvennapos - határidőt is engedélyezhet.



A nyomozó ügyészek szerint P. László volt az, aki 2016. szeptember 24-én este házi készítésű, repeszképző anyagokkal megnövelt hatású pokolgépet robbantott a Teréz körúton. A merénylet másnapján álnéven e-mailt küldött laptopjáról a Belügyminisztériumnak, pontosan leírva, hogy milyen szerkezettel robbantott. Az elfogásakor lefoglalt laptop merevlemezén a nyomozó ügyészek találtak egy másik, el nem küldött levelet is, amelyben egymillió eurót akart követelni a tárcától, hogy ne kövessen el további merényleteket.