Életfogytiglanra ítélték egy zuglói prostituált gyilkosát

A Fővárosi Törvényszék a döntéséről közleményben tájékoztatta az MTI-t. H. Z.-t nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes ember ellen elkövetett rablás, súlyos testi sértés kísérlete és lopás miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte. A vádlott leghamarabb harminc év múlva bocsátható feltételes szabadságra.



Az ítéleti tényállás szerint a vádlott értékesítőként dolgozott egy kft.-nél és elhatározta, hogy bűncselekményekkel szerez pénzt. 2014. július 17-én megjelent egy idős, mozgáskorlátozott, beteg ember lakásán, többször megütötte, majd kirabolta őt: elvette 90 ezer forintját, 3500 svéd koronáját és egy aranygyűrűjét.



A vádlott 2014. augusztus 21-én egy iskolai tornatermi öltözőből ellopott egy igazolványt és 6000 forintot. Az iratokkal mobiltelefont vásárolt, majd 2014 szeptemberében telefonon felvette a kapcsolatot egy a lakásán prostituáltként dolgozó nővel, akivel szeptember 11-ére találkozót beszélt meg. A nő zuglói lakásán a vádlott a magával vitt kalapáccsal többször fejen ütötte a nőt, majd a védekezni próbáló nőt a konyhában talált késsel többször mellkason, arcon és nyakon szúrta. Miután a nő meghalt, a férfi elvitte a laptopját, két mobiltelefont és 140 ezer forintot is.



A vádlottat a nyomozók úgy fogták el, hogy a nő telefonjára érkezett hívások alapján azonosítani tudták azt, akitől a vádlott a tornatermi öltözőből ellopta az igazolványokat. A néhány számba jöhető elkövető DNS-mintája alapján aztán le tudták szűkíteni a kört a vádlottra, aki ezek után az emberölést és a lopást is beismerte.



A rablást viszont a férfi tagadta, de a törvényszék ebben a bűncselekményben is meg tudta állapítani a bűnösségét. A vádlott elfogásakor ugyanis lefoglaltak tőle egy sporttáskát, amelyben benne volt a kalapácson kívül egy kesztyű is, és arról a rablás sértettjének DNS-ét azonosítani lehetett. Ezen kívül tanúvallomások

is bizonyították azt, hogy a férfi értékesítőként járt a kirabolt idős ember lakásán, ezért tudott arról, hogy a sértettnek pénze és értékei vannak, továbbá életkora és betegsége miatt gyakorlatilag képtelen a védekezésre.



Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész tényleges életfogytiglani fegyházbüntetés kiszabását kérte, míg a védő és a vádlott a rablás miatt felmentésért, illetve enyhítésért jelentett be fellebbezést. A törvényszék a vádlott előzetes letartóztatását fenntartotta.