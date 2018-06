Életbe lépett a MÁV-Start nyári vasúti menetrendje

Ez idő alatt a vasúttársaság több járatot és korszerűbb szerelvényeket közlekedtet főleg a Balaton és a Velencei-tó térségében.



Tavaly nyáron a balatoni járatokon 8,6 százalékkal nőtt az utasszám, 1,4 millióan utaztak vonattal, 113 ezerrel többen, mint egy évvel korábban.



A balatoni vonatokon az árbevétel 8,1 százalékkal, mintegy 105 millió forinttal nőtt a nyári időszakban az előző évhez képest.



A nyári vasúti menetrendben a Balaton északi és déli partján korszerű, légkondicionált motorvonatok, InterCity-kocsik, hétvégén plusz vonatok közlekednek, amelyek többségén a kerékpárszállítás lehetőségét is biztosítják.



Expresszvonatok közlekednek Budapestről két óránként Nagykanizsára Tópart, illetve Keszthelyre Balaton expressz néven.



Budapest és Siófok között hétvégenként 90 darab személyszállító vonat közlekedik majd átlagosan 30 percenkénti indulással.



Az idén is lesz 30, 60, 90 napra váltható Balaton-bérlet, amelynek az ára csökkent.



Az idén nyáron is közlekednek az Adriai-tengerhez vonatok Budapestről, oda-vissza 49 euróért.