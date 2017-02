Elérte a Kisköre és Tiszaroff közötti folyószakaszt a jégtömeg

A tájékoztatás szerint a Kötivizig szerdán duzzasztással megemelte a vízszintet, így megközelítően 24 óráig sikerült helyben tartani a felső folyószakaszról érkező torlaszt Tiszaderzs magasságában, ennek egy része mintegy 3 hektáron befordult a tározó területére. A jégtömegben nagy mennyiségű elszabadult úszómű és roncs található - közölték.



A Tiszacsegén elsodródott komp szerdán késő délután a Sarudi-medencébe sodródott ki. A torlasz megindulása vagy további apadása esetén a medencébe kiúszott jégtömeg - és vele együtt a komp is - visszasodródhat a főmederbe.



A duzzasztást csütörtök reggel a Kötivizig megszüntette. Az igazgatóság fokozott figyelőszolgálattal követi a jég vonulását a Kisköre alatti szakaszokon is.



A tájékoztatás szerint a Tiszán Kisköre alatt is több helyen megindult a korábban összetorlódott jég, de továbbra is van olyan szakasz, ahol állójég található a folyón.



Az M4-es autópálya tiszai keresztezésében lévő munkaterületen - felkészülve a vízlépcsőn történő jégátvezetés következtében kialakuló jégzajlásra - az úszó létesítmények a rögzítését megerősítették, folyamatos helyszíni felügyelet biztosítása mellett.



A szükséges beavatkozások és a megerősített figyelőszolgálat felállítása érdekében az igazgatóság szerda déltől a Kisköre alatti folyószakaszra Csongrádig harmadfokú jeges árvízvédelmi készültséget, a Kisköre alatti árvízvédelmi fővédvonalakra - a Tisza jobb partján Kiskörétől Tószegig, a bal parton Pusztataskonytól Cibakházáig - a jég észlelése és nyomon követése érdekében harmadfokú árvízvédelmi készültséget rendel el.



A jégvédekezés időszakára a kiskörei vízlépcső üzemi hídját lezárták a közforgalom elől, kizárólag szolgálati célú járművek közlekedése engedélyezett.



A Közép-Tiszán továbbra is pontszerű másodfokú jeges árvízvédekezési készültség helyszíne az épülő M4-es autóút tiszai kereszteződésében lévő munkaterület.