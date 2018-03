Elemző: Hódmezővásárhely után minden visszazökkent az eredeti kerékvágásba

Az már korábban is megfigyelhető volt, hogy az időközi választások "felbuzdulása után" az ellenzéki pártokat holdudvaruk presszionálja, hogy "na most aztán mindenképpen össze kell fogni", de "a dolgos hétköznapokban más a helyzet" - magyarázta a médiafigyeléssel és -elemzéssel foglalkozó cég vezetője.



Fontos tényező a pénzkérdés. Ha például visszaléptetnek egy jelöltet, akkor súlyos millióktól esnek el, ha pedig egy párt 27 egyéni jelölt alá "csúszik" a 106 választókerületben, annak nem lehet országos listája - fűzte hozzá.



Mint mondta, a pszichológiai faktor sem szabad figyelmen kívül hagyni: például egy Vona-Gyurcsány kézfogás nemcsak a két párton belül, de a választok körében is "kiverné a biztosítékot".