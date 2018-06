Elemző: az MSZP biztosította az operatív működést, de nem jelölte ki a politikai irányvonalat

Az elemző szerint az, hogy a két elnökjelöltre 54-46 százalék volt a leadott szavazatok aránya, politikai értelemben kiegyenlített küzdelmet mutat, ami annak tudható be, hogy sem Tóth Bertalan, sem Mesterházy Attila nem tudta a saját koncepcióját megjeleníteni, és elmagyarázni a párttagoknak, mit szeretne elérni. Ezeken túl az elnökválasztás szoros eredményében az elemző szerint a párton belüli konfliktusok is megjelentek.



Tóth Erik szerint sikerült ugyan új vezetőt választani, arra a kérdésre ugyanakkor nem született válasz, hogy a szocialista párt 2018-hoz képest 2022-re hová szeretne eljutni. Úgy értékelt, Gyurcsány Ferenc kilépése óta szervezeti és személyzeti, vezetési válságban van a párt, a megválasztott vezetők rendre a szervezet megújítását célozzák meg, és nem a jövőbeni politikai irányvonal kialakításán munkálkodnak; erre egyébként az elnöknek adott kétéves mandátum nem is elég.



Az elemző úgy véli, az új elnöknek, Tóth Bertalannak sikerül kitöltenie a kétéves mandátumát, bár a vezetés jövőjét az európai parlamenti választás és az önkormányzati választás, illetve az azokon elért eredmény fogja meghatározni.