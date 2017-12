Elemző: az ellenzék nem képes mozgósítani választóit

A választókat nem érdekli az a baloldali politizálás, amely ma is csak arról szól, hogy melyik párt hány jelöltet fog indítani a választáson jövő tavasszal - mondta Farkas Örs politikai elemző szombaton az M1 aktuális csatorna esti műsorában. A szakértő szerint a koordinált jelöltállítás a december 10-i solymári időközi választáson is megbukott, az összefogás ráadásul a kormánypárti szavazókat is mozgósíthatja. Hozzátette: a 2014-eshez "nagyon hasonló színpadi előadás" zajlik most is. Farkas Örs úgy véli: az LMP felismerhette, hogy az ellenzéki erők versengését az összefogásból kimaradók nyerhetik, ezért - mint mondta - lehet, hogy a párt végül önálló jelölteket indít. Az elemző szerint egyelőre nem tudni, hogy a Momentum milyen eredményekre számít 2014-ben és hosszú távon. Hangsúlyozta viszont azt is, hogy a párt támogatottsága vidéken mérhetetlen, ezért jövőre az önálló jelöltindításnál mérlegelniük kell a parlamentbe jutás esélyeit.