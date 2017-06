Elbúcsúztatták Jókai Annát

A gyászszertartáson részt vett Áder János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke is.Jókai Anna időtálló életművet hagyott hátra, amellyel a magyar irodalomtörténet része lett - emelte ki beszédében Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Tarlós István főpolgármester.Balog Zoltán elmondása szerint Jókai Anna akár politikus is lehetett volna, nőként is válhatott volna belőle államférfi. Az a féltés, az az aktuális jelenlét ugyanis, amellyel a közélet, a világpolitika minden rezdülését követte, homo politicusszá tette Jókai Annát - fogalmazott.Tarlós István hangsúlyozta: Jókai Anna mély emberi érzéseket felszínre hozó alkotásai sok irodalmi élményre vágyó embernek jelentettek emlékezetes élményt. Az író teljes életművet hagyott hátra, munkásságát maga is lezártnak tekintette. Halálával mintha a saját életművébe lépett volna át.Jókai Anna halála a nemzet nagy vesztesége - mondta Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) elnöke, Mezey Katalin, az MMA Irodalmi Tagozatának vezetője pedig úgy fogalmazott: Jókai Anna fordulatos, sokszor nagyon keserves és nehéz életútjának egyik legfontosabb gondolata, hogy nem másokban és a külső körülményekben kell keresni a hibát, rosszat, a torzultságot, a bűnt, hanem saját magunkban.Jókai Anna prófétikus író, hűséges, igaz barát, hitvalló keresztény és tudatos magyar ember volt - búcsúzott az alkotótól Pajor András, a Keresztény Kulturális Akadémia (KKA) elnöke.V. Majzik Mária képzőművész elmondta, a Jókai Anna urnája elé kerülő, általa mintázott domborművön a galamb a Szentlelket szimbolizálja, a nap pedig azért tűnik fel az alkotáson, mert az égitest a világosságot, a békességet hozza el úgy, ahogy ezt Jókai Anna gondolatai, írásai, beszédei teszik.Az urna szenteltvízzel meghintése előtt tartott szentbeszédében Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott: Jókai Anna evangéliumi bátorságra tanító okos mondatai sok ember életében csillantották meg a félelmet elűző, halálon túlmutató reményt. Hálaadó és könyörgő imát mondott Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke és Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke.A nemzet művésze címmel kitüntetett író, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA), a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, a Digitális Irodalmi Akadémia és a Keresztény Kulturális Akadémia tagja életének 85. évében június 5-én hunyt el. A hamvait rejtő urnát a búcsúztató szertartás után a család kísérte végső útjára.Jókai Annát a kormány, az MMA, a Fővárosi Önkormányzat és a józsefvárosi önkormányzat saját halottjának tekintette, búcsúztatását a Nemzeti Örökség Intézete szervezte.