Elaltatták a Fővárosi Állatkert másik koaláját

A koala kezdetben jól reagált a gyógyszeres kezelésre és átmenetileg javult is az étvágya, de később ismét rosszabbra fordult az állapota és a legfrissebb citológiai vizsgálatok szerint a betegség végstádiumába, menthetetlen állapotba került. Mérlegelve a lehetőségeket, a szakemberek úgy döntöttek, hogy megkímélik az állatot a további szenvedésektől, ezért elaltatták - olvasható az állatkert honlapján.



Az állatnál még a múlt héten limfoid leukózist, egy olyan daganatos megbetegedést diagnosztizáltak, amely a vérképző szerveket támadja meg. Ez a betegség gyakran előfordul a koaláknál, a vadonbeli állatoknál éppúgy, mint az állatkerti egyedeknél. Európában, ahol csak néhány állatkertben élnek koalák, korábban már négy másik intézményben is volt hasonló eset, köztük abban a belga állatkertben is, ahonnan Nur-Nuru-Bin Budapestre érkezett.



Kedden, az állatkert fejlesztéseiről tartott sajtótájékoztatón Hanga Zoltán szóvivő az MTI-nek elmondta, hogy a januárban elpusztult másik koala és Nur-Nuru-Bin betegsége között nincs összefüggés, hiszen Vobara az év elején bélcsavarodás miatt pusztult el, ami előfordul a koaláknál.