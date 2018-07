Eláll az Ikarusszal kötött megrendelési szerződéstől a BKV

A BKV Zrt. szerdai, az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a Volánbusz Zrt. és az Ikarus Egyedi Kft. 2017. január 16-án 180 Modulo M168d típusú csuklós autóbusz adásvételéről írt alá - közbeszerzési eljárás eredményeként - szerződést. Ugyanebben az évben, 2017. december 20-án a Volánbusz, a BKV és az Ikarus kft. háromoldalú szerződést kötött 30 jármű átruházásáról.



Az autóbuszok közül a teljesítés határidejének lejártáig (2018. április 11.), illetve az azt követő, szerződésben rögzített további 90 napos időszak leteltéig mindössze 10 járművet vett át a BKV. A cég ezért nem szerződésszerű teljesítésre hivatkozva eláll a szerződéstől és kötbérigényét is érvényesíteni fogja.



Emellett a BKV az Ikarus Egyedi Kft.-vel kapcsolatos egyéb szerződéseit is felülvizsgálja, és ennek eredményétől teszi függővé a további lépéseket.



A kft. hétfőn jelentette be, hogy fizetési nehézségeinek kezelése érdekében csődvédelmet kért, a csődeljárás alatt reorganizálják a társaság működését és helyreállítják a fizetőképességét. Arra kérte a kormányt, minősítse a társaságot stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté és vegyen részt a reorganizációs folyamatban.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kedden azt közölte, hogy az Ikarus Egyedi Kft.-t - annak kérésével összhangban - stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítette.