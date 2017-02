Éjszaka nem buszozhatnak a diákcsoportok

A veronai buszbaleset után Palkovics László oktatásért felelős államtitkár felvetette, hogy szabályozni kell a jövőben az iskolai buszos utazásokat.A Hvg.hu-nak az államtitkár azt mondta, "az utat úgy kell tervezni, hogy este tízkor a busz megáll és reggel hatig nem megy tovább. Ezt a nyolc órát a két sofőrnek szállodában kell eltölteni".A szabályozás minden jel szerint megszületett, a 24.hu -hoz eljutott egy levél, amit az egyik budapesti tankerületi központ által fenntartott intézmény vezetője kapott.A levél szerint az iskolák a „résztvevők biztonságos utazása érdekében a szervezéssel vagy a szállítással foglalkozó cégtől minden esetben előzetesen kérjenek írásos tájékoztatást arról, hogy a szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a hatályos előírásoknak, valamint az érintett gépjármű megfelelő műszaki állapotban van és rendelkezik érvényes okmányokkal".Hozzáteszik, "a jövőben megkötendő szerződések esetében kérem, figyeljenek arra is, hogy amennyiben a gépjárművel történő utazás nem fejeződik be este 23 óráig, azt a személyszállítást végző sofőrök pihenése érdekében meg kell szakítani. Éjjel 23 óra és hajnali 4 óra közötti idősávban a sofőröknek mindenképpen egy szálláshelyen pihenőt kell tartaniuk, ugyanott, ahol a diákokat is elszállásolják erre az időre."A lap megkérdezte a Klebelsberg Központot és az Emberi Erőforrások Minisztériumát a levélről, a szigorításról, illetve az iskolák által a jövőben megkötött szerződésekről. A Klebelsberg Központ azt a választ küldte, hogy:„A Klebelsberg Központ és a tankerületi központok arra kérték – elsősorban a sítáborok kapcsán – az iskolákat, hogy a jövőben megkötendő szerződésekben 23 és 04 óra között a sofőrök és a diákok tartsanak pihenőt, ebben az idősávban ne közlekedjenek a buszok. Mint azt már korábban is hangsúlyoztuk, az éjszakai utazás tilalmát a hosszabb, elsősorban külföldi utazásokra tervezzük bevezetni. Nem az a célunk, hogy a tanórán kívüli programok csökkenjenek, hanem, hogy a diákok utaztatása még biztonságosabbá váljon. A hamarosan megjelenő szabályozás pontosan meg fogja határozni azoknak az utazásoknak a körét, amelyre a fenntartó speciális előírásai vonatkoznak".