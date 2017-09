Éhen halt egy másfél éves kislány Gyöngyösön, elítélték a szülőket

Tizennyolc és tizenöt év fegyházra ítélte a tavaly májusban éhen halt másfél éves gyöngyösi kislány szüleit szerdán első fokon az Egri Törvényszék.



A bíróság J. M. (anya) elsőrendű vádlottat és K. G. (apa) másodrendű vádlottat különös kegyetlenséggel, 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölésben találta bűnösnek.



A vádirat szerint a szülők K. K. J.-t szándékosan nem gondozták, a védőnővel nem tartottak kapcsolatot, a gyereket egyéves kora után az ilyenkor kötelező orvosi vizsgálatra nem vitték el, és a szükséges táplálékot sem biztosították neki.



Az ítélet indoklásában Schmidt Péter tanácsvezető bíró kiemelte: a szülők szándékosan elmulasztották törvényi kötelezettségeiket, súlyos kiszáradás és alultápláltság vezetett a gyermek halálához.



Hozzátette, mások felelőssége is felvetődik, de a bíróság csak abban a kérdésben foglalhatott állást, hogy a két vádlott elkövette-e ezt a cselekményt, és ha igen, azt szándékosan vagy gondatlanságból tette-e.



A tanácselnök kitért arra, hogy a vádlottak 2015 júliusától a 18 hónapos gyermek haláláig elzárkóztak mindennemű kapcsolattartástól, amellyel kiskorú gyermekük egészségi állapotára fény derülhetett volna, így az orvosi és a védőnői ellátástól, továbbá minden szociális beavatkozástól is.



A kislány testsúlya a halálakor 3410 gramm volt, ami legfeljebb egy két hónapos csecsemő testtömegének felel meg. A gyermek tulajdonképpen elveszítette a teljes izomzatát. Súlycsökkenését a szülők végignézték anélkül, hogy bármit tettek volna a megakadályozására - hangzott el a szóbeli indoklásban.



Az ügyész az ítéletet J. M. esetében tudomásul vette, K. G. esetében súlyosításért fellebbezett. A továbbra is előzetes letartóztatásban maradó vádlottak és védőik más minősítés megállapításáért és enyhítésért fellebbeztek.



A szülők alapvetően azzal védekeztek, hogy eleinte a másik - K. J.-nél két és fél évvel idősebb - lányuknak is voltak súlyproblémái, de másfél éves korától elkezdett gyarapodni, és ebben bíztak a kisebbik gyerek esetében is.