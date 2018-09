Egységes szerkezetű közlekedést sürget az Innovációs és Technológiai Minisztérium

Egységes szerkezetű közlekedéssel csökkenthető a környezeti terhelés és az utazásra fordított idő, ezért a közösségi közlekedésnek, a gyalogosoknak és kerékpárosoknak is a lehető legkedvezőbb arányban kell részt venniük a forgalomban - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkára szombaton Budapesten, a Lite Ride közlekedésbiztonsági családi napon.



Pomázi Gyula elmondta: az idei európai mobilitási hét középpontjában is a közlekedési megoldások összehangolása, az utazás újragondolása és az új lehetőségek kihasználása állt. A rendezvénysorozat koordinációs feladatait idén átvevő ITM az utazási szolgáltatások javítása, a kerékpárutak és az elővárosi közlekedés fejlesztése mellett a szemléletformálást is fontos feladatának tekinti - tette hozzá.



A helyettes államtitkár a mobilitási hét záró rendezvényeként megtartott családi napon üdvözölte, hogy a kezdeményezéshez európai összehasonlításban is kiemelkedően sok, országszerte 260 település, a szintén szombatra eső autómentes naphoz pedig 200 település csatlakozott. Ismertette, hogy a héten 40 helyszínen tartottak kerékpáros reggeliket, a programsorozathoz kapcsolódó családi programon pedig 200 ezren vettek részt.



Simicskó István a hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos, KDNP-s országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy nemcsak a szakmai és civil szervezetek, hanem mindenki felelőssége a közlekedési kultúra javítása. Hozzátartozik ehhez a forgalomból eredő környezetszennyezés visszaszorítása is - mondta.



A kormánybiztos az utakról a levegőbe kerülő káros anyagok visszaszorításáért kormányzati intézkedéseket sürgetett. Felvetésére válaszolva Pomázi Gyula közölte, hogy a 2030-ig szóló gazdaságfejlesztési stratégia meghatározó elemei közé tartozik a tiszta és okos közlekedés is, ennek megvalósítását - tette hozzá - több kormányzati program is támogatja.



Berzai Zsolt alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottságának főtitkára ismertette, hogy Magyarországon évente több mint 600-an halnak meg közlekedési balesetekben. Az EU közlekedéspolitikai célja, hogy 2020-ra a felére essen vissza az utakon bekövetkezett halálesetek száma, ám ezt közös felelősségvállalás nélkül, pusztán rendőrségi eszközökkel nem lehet elérni - tette hozzá.



A balesetmegelőzési bizottság főtitkára sürgette, hogy a közlekedésbiztonság az oktatásban is megjelenjen témahétként, hiszen - mint fogalmazott - a biztonságról szóló ismereteket már a legkisebbeknek is át kell adni. Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője üdvözölte, hogy a rendezvénysorozathoz a biztonság hete kezdeményezés idén először országosan kapcsolódik. A biztonság széles körű fogalom, nem korlátozódik a közlekedésre, hiszen otthoni balesetekben háromszor annyian halnak meg, mint az utakon - tette hozzá.



Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a balesetek túlnyomó része odafigyeléssel és tudatossággal elkerülhető. Hoffmann Tamás, a rendezvénynek otthont adó Újbuda polgármestere közölte, hogy a helyi pedagógiai programokban már megjelent a közlekedésbiztonság, a játszóterek és az óvodák Kresz-pályákat kaptak, az önkormányzat ösztönzi a kerékpáros közlekedést és az elektromos autózást. Újbuda vezetése emellett 14 új töltőállomás létesítését támogatja a kerületben - tette hozzá.