Egyre többen intézik online a nagybevásárlást

Van olyan élelmiszer-kereskedelmi lánc, ahol a webes értékesítés már eléri a teljes forgalom negyedét, az online kosárérték pedig egyes helyeken 25-40 ezer forint, ami háromszorosa a hagyományos bolti bevásárlások összegének. A cél ugyanakkor, hogy a napi bevásárlásoknál is mind többen használják a csatornát - írja csütörtöki számában a Világgazdaság.A cikk emlékeztet arra, hogy. Valamennyien arra számítanak, hogy ez a csatorna dinamikusan bővülhet a következő években.

Az Auchan, amely tavaly novemberben nyitotta meg online áruházát, és augusztusra érte el a teljes lefedettséget Budapesten, a lap érdeklődésére közölte:: míg a hipermarketek kosárértéke 7 ezer forintot tesz ki, addig az online a 20-21 ezer forintot is eléri., a következő három évben további 5-10 százalékos növekedést terveznek. A GRoby esetében is míg a szupermarketekben az 1-4 ezer forintos napi vásárlások a jellemzők, addig az online áruház főként a kétheti vagy havi nagybevásárlásoknak ad teret, akár 25-40 ezer forint értékben is.Várhatóan öt-tíz év múlva már a most külföldön tapasztalt részarányok jellemzik a magyarországi piacot Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója szerint, vagyis az online értékesítés a teljes forgalom 8-15 százalékát képviselheti. Náluk is, és promóciókkal is igyekszik ösztönözni a netes vásárlást.