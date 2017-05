Egyre több diplomás fordul el a Fidesztől

Milyen forgatókönyvet szeretnének a szavazók 2018-ban? Alapvetően ezt a kérdést járta körül az Integrity Lab nevű kutatócég, amely egy reprezentatív kutatásban azt vizsgálta, hogy a választók milyen összetételű, milyen többségű kormánynak örülnének jövőre.Azkutatás többet mond az egyszerű pártpreferenciánál, hiszen árnyalja az egyes szavazók véleményét. Megtudhatjuk például, hogy a Fidesz-szavazók hány százaléka örül a kétharmadnak, és hány százaléka tudja elképzelni a koalíciós kormányzást. Mint ahogy azt is láthatjuk, hogy egy balos szavazó mennyire utasítja el Gyurcsányt, vagy mennyire tud elképzelni egy színtiszta MSZP-s kormányt.

16 százaléka örülne, ha 2018-ban a Fidesz újra kétharmadot kapna;

12 százaléka az egyszerű kormánytöbbséget tartaná a legjobb forgatókönyvnek;

9 százaléka Gyurcsánnyal felálló baloldali kormányt,

8 százaléka Gyurcsány nélkül felálló baloldali ellenzéki kormányt szeretne látni egy év múlva.

7 százalék örülne egy tiszta jobbikos kormánynak;

3 százalék pedig egy Fidesz–Jobbik-koalíciót szeretne.

Másik 3 százalék egy színtiszta MSZP-kormányt.

14 százalék, vagyis a megkérdezettek hetede viszont azt szeretné, ha a jövő tavaszi választások után senkinek nem lenne többsége a parlamentben.

28 százalék nem tudja vagy nem válaszolt.

Az Integrity Lab adatai szerint az összes választóAz is kiderül, hogy a választók összesen 28 százaléka választott olyan forgatókönyvet, amely az Orbán-kormány maradását jelentené – ez nagyjából megegyezik a kutatásokban mért Fidesz-táborral. A fideszesek fele örülne a kétharmadnak, harmada már csak az egyszerű többségnek, a Fidesz-szavazók 5 százaléka pedig egy Jobbikkal kötött koalíciót is elképzelhetőnek tart.A balos szavazók továbbra is megosztottak abban, hogy Gyurcsánnyal vagy nélküle. Az MSZP-szavazók negyede színtiszta szocialista kormányzást szeretne, egyik harmada Gyurcsány nélküli balos koalíciót, másik harmada pedig Gyurcsánnyal felálló kormányt.A jobbikos szavazók sem mind örülnének egy tisztán jobbikos kormánynak (7 százaléknál nagyobbnak mérik a tábort). A jobbikosok 63 százaléka örülne a tiszta jobbikos kormánynak, 11 százalék örülne a Fidesszel kötött koalíciónak.