Egyre kínosabb helyzetben Hadházy - Nyoma sincs az autófeltörésnek

fotó: BorsOnline

Miként a Bors elsőként megírta, hetekkel autójá­nak feltörése után sem tett rendőrségi feljelentést Hadházy Ákos. A sajtóban megjelent leleplező cikkek hatására az LMP társelnökének roppant kínossá vált az ügy, ezért utólag pótolta ezen hiányosságát. - írja a BorsOnline Általános emberi reakció ugyan­is, hogy ha feltörik az állampolgár autóját és pótolhatatlan iratokat lopnak el a gépkocsiból, azonnal a rendőrséghez fordul. Ebben az esetben viszont nem így történt. Hadházy semmiféle autófeltörést nem jelentett. Vajon miért? A kérdésben benne rejlik a válasz is, és ezt nyilván a politikus is érezte. Ezért fordulhatott mégis a rendőrökhöz hetekkel azután, hogy az állítólagos bűncselekmény megtörtént.Facebook-oldalán Hadházy korábban nem fukarkodott a jelzőkkel, írta ami a csövön kifért: „mocskos, alávaló és aljas tolvajok!" Sőt odáig merészkedett, hogy a bűncselekménnyel többek között a miniszterelnököt is meggyanúsította.A TV2 Tények riporterének már visszafogottabban nyilatkozott:

őőő, mert eddig nem voltam biztos benne, hogy ellopták-e vagy én veszítettem el, de most már egészen biztos vagyok benne, hogy ellopták.

– hangzott a za­vart magyarázkodás.A hazugságspirálból a jelek szerint nem sikerül kikeverednie. Az autójának feltörésével kapcso­latban – úgy tudjuk – azt mondta a rendőröknek, hogy a gépkocsija nem sérült, behatolásnak nyoma sem volt. Miként megírtuk: az elmúlt években Hadházy több mint húszmillió forintot költött luxushobbi­jára, a kisrepülőgép vezetésére. 2016 végéig 350 órát töltött a le­vegőben, erre – az azonosított géptípusok és bérleti díjak alapján – körülbelül 17,5 millió forintot fi­zetett ki. Ezenkívül több vizsgát is letett, amelyek szintén milliókba kerültek. Az urizáló LMP-s társel­nököt a saját, Tolna megyei vá­lasz­tókerületében sem kedvelik – derül ki egy közvélemény-kutatásból. A politikus csak az 1 százalékos népszerűségnek örvendő momentumos jelöltet előzi meg.