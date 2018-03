Egy Soros György támogatta szervezet a német kormány révén próbálta megváltoztatni a civilszervezetekről szóló törvényt

Egy Soros György által támogatott, egy éve alapított európai civilszervezet a német külügyminisztériumnál próbált lobbizni a civilszervezetek működési feltételeit megszigorító magyarországi törvény ellen - jelentette a The Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli újság honlapja pénteken.



A Soros György alapította Nyílt Társadalom Alapítvány által létrehozott és támogatott, berlini székhelyű szervezet - Polgári Szabadságjogok Szövetsége Európáért - ügyvezető igazgatója, Balázs Dénes egy hangfelvétel tanúsága szerint egy januári amszterdami találkozón elmondta egy általa támogatónak gondolt személynek, hogy csoportja miként próbálta befolyásolni a német kormányt a magyarral szemben a magyar-amerikai üzletember nagyarországi tevékenysége érdekében - írta a lap.



Dénes Balázs a szóban forgó megbeszélésen azt mondta: közvetve megpróbálják rávenni Berlint arra, hogy gyakoroljon kemény gazdasági nyomást Budapestre visszavonandó a külföldről támogatott civil szervezetek működését szabályozó törvényt, és hogy ezáltal legyen biztosított Soros további tevékenysége az országban.



"Keményen dolgozunk. Ezen a héten találkozom egy agytröszt képviselőjével, akinek befolyása van a német kormányra és külügyminisztériumra, viszek nekik egy példányt a törvényből, frissen lefordítva magyarból, és elmagyarázom nekik, mit tehetnek ellene" - mondta az ügyvezető igazgató. "Kaptunk egymillió dollárt a Nyílt Társadalom Alapítványtól (OSF). Miután a mi szervezetünk az OSF alvállalkozása, a projekt egy ideig az OSF-nél futott. Négy év után, amikor azt mondtuk, készek vagyunk, elindíthatjuk, Soros azt mondta nekem: tudj róla, hogy adunk még három milliót a következő három évre" - tette hozzá.



A német befolyás lehetőségének érzékeltetésére a Magyarországon működő - jelentős tőkét invesztáló és sok embert foglalkoztató - német vállalatokról is szólt, a Mercedesről, az Audiról és a Boschról. "A német befektetők és a német cégek révén Németország befolyásos szereplő Magyarországon. A német külügyminisztériumnak vannak eszközei, ha el akar érni valamit" - mondta Dénes Balázs.



A szervezet ezenkívül arra készült, hogy létrehozzon egy olyan ügyvédcsapatot, amely jól ismeri az uniós törvényeket, és képes fellépni a civilszervezetek védelmében Magyarországon - derült ki a felvételből.



Dénes Balázs megerősítette a The Jerusalem Postnak, hogy valódi a hangfelvétel. Megjegyezte: nem azt akarják elérni, hogy a német cégek hagyják el Magyarországot. "Mi nem is a törvényalkotást akarjuk befolyásolni, erre nincs eszközünk, de közvetlenül tárgyalunk döntéshozókkal és más emberekkel. Egy olyan nemzetközi szervezetnek, mint amilyet én is irányítok, képesnek kell lennie arra, hogy elmondja különböző kormányoknak: milyen politikát gyakorolhatnak más kormányok politikájával szemben. Ebben nem látok semmilyen problémát - szögezte le."



A magyar törvény az Európai Bizottság szerint szembemegy az Európai Unió értékeivel - emlékeztetett a The Jerusalem Post.