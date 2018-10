Egy pár ezer forintos nyakláncért verte agyon barátját

G. Márton brutálisan összevert testét a héten találták meg a lakásán. Akkor még nem tudták, hogy gyilkosa is a közelben van, ugyanis nem egy idegen, hanem egy barátja, a 39 V. Norbert ölte meg - írta a Bors – Azt hallottuk, hogy mikor rátörték az ajtót, még megpróbálták újraéleszteni, méghozzá hosszú ideig, de nem sikerült már – mondta el egy helybeli a lapnak.A nyomozás megkezdése után pár órával képbe is került Márton ismerőse, a budapesti Norbert is, akit még aznap elfogtak. Kiderült, hogy a két férfi összevitatkozott, dulakodni kezdtek, és Norbert olyan brutálisan támadt rá Mártonra, hogy az összeroskadt, eszméletlenül esett össze. Bár ekkor még élt, életét meg lehetett volna menteni, ismerőse segítségnyújtás helyett a magatehetetlen Marci fölé hajolt, leszakította a nyakláncát, majd a haldokló férfit magára hagyva elmenekült - közölte a Bors A nyomozók az eset után először gyanúsítottként kihallgatták, majd előterjesztést tettek előzetes letartóztatására. Ha bebizonyosodik, hogy tettét nyereségvágyból követte el, az már minősített esetnek számít, amiért tíztől húsz évig tartó büntetést is kaphat.