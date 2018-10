Egy négyéves kislányt erőszakoltak meg egy ceglédi munkásszállón

A TV2 Tények című műsorában számoltak be a szörnyű esetről, miszerint egy négyéves gyereknek eltörték a lábát és szexuálisan is bántalmazták.A riport szerint a kislányt román állampolgárságú szülei azzal vitték kórházba, hogy valami ráesett és nagyon fáj a lába. A kislány sokkos állapotban volt, és erősen vérzett. A vizsgálatakor derült ki, hogy eltörött a combcsontja.Ekkor a kislányt egy budapesti kórházba vitték. Itt derült ki, hogy a lábát eltörték, és hogy megerőszakolták.A rendőrség nyomozást indított az ügyben.A Tények információi szerint a gyerek Cegléden egy munkásszállón lakott szüleivel, ahol több férfi is megfordult az elmúlt időben. Úgy tudják, kihallgatnak mindenkit, aki a kislány környezetében él, és feltehetően DNS-mintát is vesznek a férfiaktól.