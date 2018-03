Egy harmadik emberölést is elismert a rákóczifalvai kettős gyilkosság gyanúsítottja

Egy harmadik, Rákóczifalván elkövetett emberölést is elismert az a jelenleg előzetes letartóztatásban levő 25 éves férfi, aki a gyanú szerint idén februárban két férfit is megölt rákóczifalvai otthonaikban - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője szerdán az MTI-vel.



Szabó Zita tájékoztatása szerint 2017. december 24-én holtan találtak otthonában egy idős férfit Rákóczifalván. Az akkor beszerzett adatok, információk és orvosszakértői vélemények nem támasztották alá az idegenkezűséget, ezért a rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálta a haláleset körülményeit - közölte.



Hozzátette: a megyei nyomozók a februári emberöléseket követően a karácsony előtti, gyanús halálesettel is összefüggésbe hozták a férfit; T. Tamás március 5-én, kihallgatásán elismerte a harmadik, Rákóczifalván elkövetett emberölést is.



A férfit a februári halálesetekkel összefüggésben aljas indokból, különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberöléssel gyanúsítják. A Szolnoki Járásbíróság február 26-án elrendelte előzetes letartóztatását.