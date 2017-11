Egy Facebook poszt miatt nem vették fel a tanárnőt az iskolába

Minden szükséges feltétel megvolt, hogy elnyerjem az állást, emellett nyilván ismert az igazgató, ismertek a kollégák, ismertem az iskolát, nem tévedek el a folyóson. Tehát számos olyan előnyt tudhattam magaménak, ami egy teljesen új kollégának nincs

- számolt be az abcúg A történetet tovább színezi az is, hogy az iskola már az Egyenlő Bánásmód Hatóságot pereli, miután az megállapította, hogy jogsértés történt a tanárnő felvételének ügyében.Vári Anikó és férje is okleveles agrármérnök, de később mindketten megszerezték a tanári végzettséget is.Anikó férje vezetőségi tag volt a nyár végéig, most szaktanár, Anikó maga pedig rengeteg projektet, pályázatot csinált korábban az igazgatóval együtt.Mikor 2016-ban úgy döntött, hogy mégis visszatérne, jelentkezett az iskolába, ahol már a vezetőség és a tantestület is jól ismerte. Az iskola igazgatója biztosra mondta, hogy felveszik, hiszen éppen akkor volt megüresedés.Az intézmény ekkor egy álláskereső hirdetést rakott fel a kozigallas.gov.hu-ra. Ebben az álláshirdetésben feltételként kötötték ki a főiskolai szakirányú végzettséget, a mérnöktanári végzettséget és azt, hogy a jelentkező teljes állást vállaljon.– mondja. Rajta kívül akkor még egy ember jelentkezett, de neki nem volt meg a szükséges képesítése.Vári Anikó meg is pályázta az állást, de még aznap megosztott egy Facebook-bejegyzést arról, hogy Lázár János szerint a rossz PISA-eredmények a tanárok hibája. Két nappal később pedig az igazgató a férjén keresztül megüzente, hogy a poszt miatt nem veszik fel.

Anikó sokáig tépelődött, hogy mit tegyen, de végül úgy döntött, hogy ezt nem hagyhatja annyiban, ezért a TASZ-hoz, majd velük együtt az Egyenlő Bánásmód Hatóságához fordult.A hatósági vizsgálat megerősítette a férj gyanúját, hogy az igazgatóhelyettes volt az, aki látta a Facebook-posztot, és mutatta meg az igazgatónak, és befolyásolta abban a döntésben, hogy felvegyék-e Anikót vagy sem.Ahogy megkezdődött a vizsgálat, az iskola új álláspontra helyezkedett, és bár korábban az igazgató hiába mondta meg Anikó férjének, hogy a poszt miatt nem veszik fel, már mást állítottak. Az ő verziójuk szerint azért nem vették fel a nőt, mert korábban jelezte nekik, hogy csak részmunkaidőt tud vállalni, de mivel ez egy teljes állású hirdetés volt, meg sem nézték a pályázatát. Anikó azt mondja, hogy ez nem igaz, hiszen neki kezdettől fogva mindegy volt, hogy milyen formában veszik fel, ráadásul ő az álláshirdetésre jelentkezett, tehát tisztában volt a feltételekkel.A hatóság megállapította, hogy életszerűtlen, amit az igazgató állít, kimondták, hogy jogsértés történt. Az iskola ezért perelni kezdte az EBH-t, amelynek januárban lesz a tárgyalása.