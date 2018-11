Egy éve halt meg Stadler József, az akasztói juhász - saját könyvét dedikálta, amikor agyvérzést kapott

Sörösüvegekből lett milliomos: egy kalandos karrier

Még 2017 augusztusában is azt nyilatkozta a juhászból lett, országszerte ismert vállalkozó: új bizniszbe kezd, de november elején agyvérzést kapott Stadler József. A kedvenc solti kocsmájában, könyve dedikálásán, és nem akarta, hogy mentőt hívjanak hozzá.Nem csak Bács-Kiskun megyében szerették, hanem a környékben mindenhol, sőt még külföldön is rengeteg ember kedvelte édesapámat - mondta: a cikkben azt is felidézték, hogy 1994-ben csecsenek rabolták el Stadlert. Arról is olvashatunk benne, hogy a vállalkozó, mielőtt börtönbe került, azt mondta: akasszák fel, ha egyetlen forintot is elcsalt. Abban, hogy az emberek szerették, igaza lehet a fiának, mert, és a bezárt stadion kapujához is kerül olykor mécses.

Stadler József egy Akasztóhoz közeli tanyán született 1951. január 2-án - írja a wikipédia: mert természetesen saját szócikk szól róla. Miután kétéves katonai szolgálata letelt, itt dolgozott juhászként. Az üzleti életbe mindenféle előképzettség nélkül vágott bele 1991-ben: kihasználva, hogy a betéti díjak központilag emelkedtek, sörösüvegeket vásárolt fel, majd adott el emelt áron. 1993-ban az élelmiszer-iparban is próbálkozott, Oroszországba szállított olyan árucikkeket, amelyeket itthon feleslegesnek vagy eladhatatlannak véltek. Nem kereshetett rosszul, mert ugyancsak ebben az évben vásárolta fel a Kiskőrösi Petőfi LC csapatát. Miután jelentős összeggel támogatta a focicsapatot, az az 1993–1994-es másodosztályú bajnokságban már Stadler FC néven szerepelt.

Stadiont épített a focicsapatnak

A csapat székhelye Akasztó lett, ahol Stadler stadiont is épített, a Stadler FC pedig feljutott az élvonalba, ahol két alkalommal is kilencedik helyen zárt - de 1993 volt az az év is, amikor először vádat emeltek a vállalkozó ellen. Az Utolsó vacsora című festményért 200 millió áfát igényelt vissza az APEH-től, itt kezdődött a mélyrepülése. A Stadler FC kiesett az első osztályból, majd megszűnt. 2003-ban ítélték el első fokon adócsalás miatt 9 évre, de a Legfelsőbb Bíróság az ítéletet megsemmisítette, és az újabb eljárásban "csak" négy és féléves fogházbüntetést kapott.

Stadler József a szegedi Csillagban 2011-ben. Nem sokkal a kép elkészülte után került Nagyfára. Fotó: Karnok Csaba

Ki-be járt a börtönből

2005 januárjában szabadult, de 2011-ben - ebben az évben törtek be a stadionba is, amellyel még tervei voltak - folytatólagos csalás és egyéb bűntettek miatt újabb négy év tíz hónapos börtönbüntetést kapott. A büntetését a Szegedi Fegyház és Börtön nagyfai részlegében töltötte, de 2014-ben egészségi állapota olyannyira megromlott, hogy börtönbüntetését megszakították - azért, hogy sírhelyét megválthassa. Év végén újabb két év tíz hónapos börtönbüntetést kapott, amit a Szegedi Ítélőtábla egybevont az előző ítélettel, majd 2015 márciusában hat év börtönre ítélte. 2016 februárjában szabadult és Akasztóra visszatérve új vállalkozást indított, savanyúságokat kezdett forgalmazni, közben még fennálló adótartozásai miatt nem jogerősen ötéves börtönbüntetésre ítélték. 2016 nyarán hasnyálmirigyrákot diagnosztizáltak nála, de abból felgyógyult.



2017 márciusában a Kecskeméti Törvényszék újabb öt évre ítélte, de az ítélet első fokú meghozatala után a vád súlyosbításért fellebbezett. Stadler József összesen háromszor ült adócsalás vádjával börtönben. Az évben saját, ötrészes könyvsorozatot adott ki, ennek dedikálása közben kapott agyvérzést november elején. Állapota súlyossá vált, kómába esett, és a dunaújvárosi kórházban hunyt el november 21-én, 66 éves korában.