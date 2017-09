Egy családot találtak holtan Hajdúszoboszlón

Az utcán szült egy kínai nő, majd a gyerekkel és a bevásárlótáskával nyugodtan elsétált - Videó

A szemtanúk szerint többen is a nő segítségére siettek, volt, aki széket, más egy kilapított kartondobozt vitt neki. Végül egy mentő is megérkezett, az újszülöttet és a kismamát is megvizsgálták.