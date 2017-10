Egy beteg elme válogatott módon kínozna állatokat pénzért

Kép forrása: Bors

Döbbenetes bejegyzés került fel a minap több, állatbarátokat tömörítő Facebook-csoportba is. A poszt sorait jegyző férfi egy elképesztő hirdetést tett közzé. Ebben bicskanyitogató módon arról írt: pénzért cserébe állatkínzások válogatott sorát vállalja – olvasható a Bors oldalán.A férfi egy pillanatig sem köntörfalazott a részletekkel kapcsolatban. Kutyák és macskák kínzását percenként 2500 forintért vállalja. Madarak, hüllők és halak esetében ennél valamivel többet, háromezer forintot kell fizetni, óránként viszont kedvezményt ad. Az állatkínzónak saját bevallása szerint három év tapasztalata van a „szakmában", legszívesebben pedig labrador fajtájú kutyákat gyötör meg.

Azokra is gondolt, akik netán érdeklődnének a véres részletek felől. Nagy testű állatok esetében a következőkből lehet válogatni: kiláncolás, megkopasztás, rugdosás, vízbe fojtogatás, lánccal vagy bottal verés, gyufával égetés, csontok eltörése, fül lemetszése, végezetül kérés szerint lassú, fájdalmas kivégzés – olvashatóak az általa felsorolt borzalmak.Ráadásul a hirdetéshez megkínzott ál­latokról készült szörnyű képeket is csatolt.Az állatbarátok érthető módon rendkívül kiakad­tak, noha a bejegyzés valóságtartalmát sokan megkérdőjelezték. A férfit azonban immáron az se menti meg a felelősségre vonástól, ha valójában csak egy morbid tréfát akart elütni. Habár a bejegyzés és a hirdető adatlapja is rövid időn belül szőrén-szálán eltűnt a Facebookról, több felbőszült állatbarát elhatározta: feljelentést tesznek a rendőrségen.