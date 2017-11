Egy amerikai színész is demonstrált a 21. századi Magyarország legnagyobb vallásüldözése ellen

Méltósággal kiállunk a vallásszabadságért, és azt akarjuk, hogy Magyarország továbbra is a szabadság otthona maradhasson

Soha egyetlen etnikai tisztogatás, soha egyetlen faji alapon történő megkülönböztetés és soha egyetlen egy vallásháború nem vezetett megoldásra.

Amit a Szcientológiával tettek Magyarországon, az nem hű Magyarország nagyszerű tradíciójához. Amit mi készülünk tenni, az viszont hű Magyarország hagyományához

A híres amerikai színész is demonstrált a 21. századi Magyarország legnagyobb vallásüldözése ellen - írja közleményében a Szcientológia Egyház Központi Szervezet .Jeff Pomerantz is csatlakozott a magyar szcientológusok vallásszabadságért vívott küzdelméhez.A békés demonstráció szombaton délután a Deák téren kezdődött. A hívők tiltakoztak az egy hónapja kezdődött hatósági túlkapások miatt.A Szcientológia Egyházzal kapcsolatos hatósági eljárások nemzetközi visszhangja miatt Jeff Pomerantz, amerikai színész is hazánkba látogatott, hogy részt vegyen az eddigi egyik legnagyobb tüntetésen.A 12. demonstrációt Vojtilla Tímea nyitotta meg, aki a hívők nevében elmondta:Az egyház szóvivője, Miklovicz Attila is felszólalt:Ezután Jeff Pomerantz, Broadway színész szólt a tömeghez:- ezekkel a szavakkal indult útjára a szcientológusok békés szabadságharca.A mintegy 800 főből álló békés tömeg 1 km hosszú sort alkotva vonult a Deák tértől a Nyugati térig.A demonstrációt követően rendezvényt tartottak az oktatás, a drogfogyasztás és a társadalmat aggasztó problémák megoldása érdekében. Kiadó: Szcientológia Egyház Központi Szervezet