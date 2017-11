Egy 70 éves nő és egy 14 éves fiú az alkoholmérgezés áldozata - két embert vettek őrizetbe

Egy 70 év körüli nő és egy 14 éves fiú halt meg a hétvégén a dámóci mérgezésben - hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnap esti Híradójában.A tudósítás szerint a fiú vasárnap hajnalban halt meg. A szomszédok azt mondták: a családból több embert elvittek a mentők, a fiú 19 éves testvére életveszélyes állapotban van.Összesen kilencen ittak a - helyiek elmondása szerint - pálinkaként árult italból. A Borsod megyei kórház előtt álló tudósító elmondta: hat ember életveszélyes állapotban van. Közülük hárman a toxikológiai, hárman a műveseosztályon vannak, többen lélegeztetőgépen.Tiba Sándor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója a csatorna hírműsorában azt mondta: metil-alkohol-mérgezés történt. Közölte: a metil-alkohol sejtméreg, amely károsíthatja a vesét, a májat, légzési nehézséget, vakságot is okozhat.A bodrogközi település polgármestere, Tömös Béla Gyuláné (független) az M1-nek nyilatkozva elmondta: minden házban szóltak, hogy ismeretlen helyről származó pálinkát vagy más szeszes italt ne fogyasszanak, ha pedig már fogyasztottak, kérjenek orvosi segítséget. Ezt követően háromszor is fordult a mentő - mondta a település vezetője.Korábban Janasóczki Attila, a Borsod-Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője az MTI-nek elmondta: a bodrogközi településen szombaton egy nő mérgezésben meghalt, előző nap pedig hárman kerültek súlyos, életveszélyes állapotban kórházba, szintén mérgezéses tünetekkel. Egyikük később ugyancsak elhunyt. A szóvivő hozzátette: mindkét esetben felmerült a gyanú, hogy a mérgező folyadékot alkohol helyett fogyasztották az áldozatok és a sértettek.Az esettel összefüggésben a rendőrök előállítottak egy helyi férfit - akitől az áldozatok a beszerzett információk szerint a mérgező folyadékot vásárolták - és gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették.Délutáni közleményében a rendőrség azt írta: az eljárás további szakaszában a nyomozók egy másik, lácacsékei férfit is őrizetbe vettek, akitől a gyanú szerint a mérgező ital származik.Őrizetbe vettek a rendőrök egy férfit, aki a gyanú szerint mérgező italt értékesített helyi lakosoknak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Dámócon, a mérgezésbe időközben egy másik ember is belehalt - közölte a megyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője vasárnap az MTI-vel.Janasóczki Attila elmondta: a bodrogközi településen szombaton egy nő mérgezésben meghalt, előző nap pedig hárman kerültek súlyos, életveszélyes állapotban kórházba, szintén mérgezéses tünetekkel. Egyikük később ugyancsak elhunyt. A szóvivő hozzátette: mindkét esetben felmerült a gyanú, hogy a mérgező folyadékot alkohol helyett fogyasztották az áldozatok és a sértettek.A rendőrök előállítottak egy helyi férfit - akitől az áldozatok a beszerzett információk szerint a mérgező folyadékot vásárolták - és gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették - közölte a szóvivő.