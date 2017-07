Édesapja karjaiban halt meg Jázminka, egy rokon gyújtotta rájuk a házat

Rendőrautók sokasága lepte el hétfő reggel az egyik mezőcsáti utcát. Az egyenruhások, és még a sokat tapasztalt nyomozókat is megviselte, ami a lakásban fogadta őket.Az üszkös romok között a háromgyermekes családfő, H. R. holttestére bukkantak, s karjaiban feküdt másfél éves kislánya is. A tűz hajnali fellobbanásakor még csak sejteni lehetett, ami később bizonyosságot nyert: valaki szándékosan gyújtotta fel az épületet.A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság közölte:. A férfi egy veszekedés után borította lángba a házat. Megvárta, amíg H. R. és három gyereke elalszik, majd akcióba lépett. Még a szendergő gyerekek látványa sem ébresztett benne irgalmat. Miután a tűz továbbterjedt, elmenekült a helyszínről. A lángok közül csak H. R. 14 éves lánya és 12 esztendős fia jutott ki élve, egy pillanattal azelőtt, hogy felrobbant egy gázpalack.A szomszédok szívszorító részleteket árultak el a tragédiáról. A nagyobbik lány állítólag maga futott ki a házból, a 12 éves fiút az édesapja menekítette ki - írja a borsonline.hu . H. R. ezután visszament a legkisebb gyerekért, de vele már nem jutott ki. Az apa sógora és az odasietők betörték az ajtót, ablakot, de a nagy füstben nem láttak semmit.A szomszédok szerint máskor is volt már veszekedés a két férfi között, s a mostani gyanúsított akkor is azzal fenyegetőzött, hogy rájuk gyújtja a házat.A tüzet túlélő két gyerek most teljesen elárvult. Az ismerősök szerint H. R. felesége éppen a kislány világra hozatalakor hunyt el egy fellépő szülési komplikáció miatt. A gyerekekre most rokonok vigyáznak, de valószínűleg sosem fogják tudni feldolgozni szüleik korai elvesztését.