Eddig 56 betörést ismert be a verseket író B. I.

Már ötvenhat betörést beismert egy Balatonszárszón tetten ért férfi



Június óta fosztogatott balatonszárszói és balatonföldvári ingatlanokat B. I., akit nagy erőkkel folyó nyomozás után sikerült tetten érni. A férfi eddig ötvenhat betörés elkövetését ismerte el - hangzott el a rendőrség sajtótájékoztatóján hétfőn Siófokon.



Szijártó István Somogy megyei rendőrfőkapitány-helyettes hangsúlyozta: a rendőrség kiemelt ügyként kezeli a betöréses lopásokat, amelyek az elszenvedőknek a vagyoni kár mellett lelki megpróbáltatást is jelentenek.



Kasznár Gyula, a siófoki rendőrkapitányság vezetője arról számolt be, hogy a Balaton-parti rendőröknek nagy kihívás az üresen hagyott nyaralók őrzése. Balatonszárszón, ahol a betöréssorozat zöme történt - és ahol a tettest sikerült elkapni - mintegy 1600 nyaralót tartanak számon. Az esettel kapcsolatban elmondta, júniusban kapták az első bejelentést egy éttermi betörésről, ahová aztán többször visszatért az elkövető. Azonosították a személyét - egyebek között kamerafelvételek segítségével -, körözést adtak ki ellene, majd a földvári rendőrség teljes állományát és a siófoki kapitányság bűnügyi nyomozóit és nyomkövető kutyát is bevetettek az elfogására. Volt, hogy negyven-ötven rendőr járt házról házra, a kutatásba a polgárőrök és az ott élők közül is többen bekapcsolódtak, mire a múlt héten sikerült tetten érni a 60 éves férfit egy betörésnél.



Füst Dávid bűnügyi osztályvezető arról számolt be, hogy B. I. korábban már többször is elkövetett vagyon elleni bűncselekményt, és alkalmi munkákból, segélyekből tartotta fenn magát. Ez év a tavaszáig szülei Pécs közeli telkén élt egy viskóban, de azt el kellett hagynia az ingatlan értékesítése miatt. Kerékpárral vágott neki az útnak, és erről blogot is indított. A Balatonnál az üres nyaralókba éjszakánként ablakbetöréssel, ablakbefeszítéssel jutott be. Élelmiszert, készpénzt és könnyen értékesíthető vagyontárgyakat lopott el.



A férfinek átlagon felüli az intelligenciaszintje, verseket is ír, amelyekből néhány kisebb újságokban megjelent - mondta az osztályvezető.



A rendőrök beszámolója szerint a gyanúsított a fokozott rendőri jelenlét miatt már annyira rosszul érezte magát, hogy öngyilkosságot is tervezett, és valósággal megkönnyebbült, amikor elkapták.



B. I.-t folytatólagosan, nagyobb értékre, üzletszerűen és dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette és más bűncselekmények miatt vették őrizetbe, a Kaposvári Járásbíróság pedig elrendelte előzetes letartóztatását. A férfi együttműködik a rendőrséggel, minden betörése minden részletére pontosan emlékszik. Kihallgatása még tart, így nem kizárt, hogy további bűncselekményekre is fény derül - hangzott el a sajtótájékoztatón.