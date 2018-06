Durva esőkre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat

Szombatra csaknem az egész országra figyelmeztetéseket adott ki heves zivatar, illetve felhőszakadás veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez eljuttatott közleményük szerint felhőszakadás veszélye miatt Győr-Moson-Sopron megye kivételével az egész országra kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.



Emellett Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Zala megyére heves zivatar veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Azt írták: a zivatarokat erős vagy viharos széllökés, nagy mennyiségű csapadék, jégeső kísérheti. Néhol felhőszakadás lehet, több mint 30, kis eséllyel 50 milliméternél is több esővel. Egy-egy heves zivatar is létrejöhet, amelyhez nagyobb méretű - 2-3 centiméter körüli átmérőjű - jég és károkozó - 80 kilométer/óra körüli szélroham társulhat.



Az előrejelzés szerint szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet általában 14 és 20 fok között, a nagyobb városokban 20 fok fölött alakul. Napközben 27-32 fokig melegszik a levegő.