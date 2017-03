Duplájára duzzadt a vezetői gárda az Orbán-kormányban

Alig két hónap alatt tovább növelte az államtitkárok, helyettes államtitkárok és miniszteri biztosok számát az Orbán-kormány, pedig az állami vezetői gárda létszáma már az év elején is rekordmagas volt - írja a Magyar Nemzet Legutóbb a pénteki Hivatalos Értesítőben jelent meg tájékoztatás arról, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter új miniszteri biztosokat nevezett ki; Varju Krisztina Dóra a magyar V4-elnökség lebonyolításáért felel majd ebben a pozícióban, míg Joó István a „vízidiplomáciáért, vízipari exportért és a Duna régió-stratégiáért" lesz felelős - írja a lap.

A Magyar Közlönyök és Hivatalos Értesítők adatai alapján idén eddig 18 miniszteri biztost, egy új államtitkárt és 8 helyettes államtitkárt neveztek ki.Az, hogy a miniszteri biztosok száma mégsem „szállt el" teljesen, azért lehet, mert a korábbi kinevezések egy része időközben lejárt. Ám így is összesen 66 miniszteri biztos dolgozik az Orbán-kormányban, a legtöbben, 27-en a Miniszterelnökségen, de az Emminél is már 14-en, míg a Szijjártó Péter vezette tárcánál heten vannak – derül ki a kormányzati honlap adataiból.A Fideszre és a KDNP-re, illetve a nemzeti együttműködés rendszerére „sem rangkórság, sem kormányzati dáridó nem lesz jellemző, nem fér bele" – ezt ígérte Orbán Viktor miniszterelnök még 2010-ben, kormánya bemutatásakor - idézte fel a lap.Ehhez képest az államtitkárok és helyettes államtitkárok száma mára kétszer akkora, mint 7 éve volt. Az államtitkárok száma most 56-nál jár.