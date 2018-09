Drónfejlesztés és oktató játékok - az MTA SZTAKI programjai a Kutatók Éjszakáján

Virtuális, 360 fokos panorámakörnyezetben működő oktató játékok fortélyaival, a holografikus képalkotással, illetve a drónok fejlesztésének trükkjeivel is megismerkedhetnek azok, akik ellátogatnak jövő héten pénteken, a Kutatók éjszakáján az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetébe.



"Az elmúlt évek hagyományait követve, idén is kinyílnak az intézet kapui, az informatikusok pedig előbújnak számítógépeik mögül, hogy hétköznapi nyelven mutassák be a 21. század IT-vívmányait" - olvasható az intézet honlapján. A tájékoztató szerint a Kutatók éjszakáján elsősorban a pályaválasztás előtt álló fiatalokat, egyetemista diákokat várják az intézetben, hogy megváltoztassák a kutatói életpályáról kialakult "unalmas képet". A programokon az érdeklődőknek alkalmuk lesz személyesen találkozni a magyar informatikai tudomány legjelentősebb alakjaival, kipróbálni eszközeiket, s megismerkedni munkásságukkal izgalmas előadások, tudományos-szórakoztató programok keretében.



Az este folyamán két helyszínen is lesznek programok. A látogatók egyebek mellett megismerkedhetnek a virtuális 360 fokos panorámakörnyezetben működő oktató játékok fortélyaival, bekukkanthatnak a digitális gyárak színfalai mögé és elmerülhetnek a holografikus képalkotás alkalmazási területeiben. Emellett előadást hallhatnak az autonóm vezetés érzékelő eszközeiről, megtudhatják, hogyan kerülhető el, hogy feltörjék a jelszavukat és egy virtuális tükörbe is belenézhetnek. Megismerhetik azt is, hogyan zajlik a drónok fejlesztése, interaktív gyártásszimuláción vehetnek részt, vagy megcsodálhatják a mikro repülőgép-arénát. A rendezvény győri partnereként, a Széchenyi István Egyetemen pedig egy olyan okos gyár mindennapjaiba tekinthetnek be a látogatók, ahol a gépek és a munkadarabok egymással kommunikálnak.



Az informatika hőskora iránt fogékonyaknak is kínál programot az intézet: annak apropójából, hogy negyven éve az MTA SZTAKI indította el az első középiskolai számítástechnikai versenyt, emlékülésen vehetnek részt, illetve megtekinthetik az intézet régi számítástechnikai eszközökből, klasszikus gépekből, értékes relikviákból és retro masinákból álló kiállítását is. A programokon való részvétel ezúttal is regisztrációhoz kötött. További részletes tájékoztatást az intézet honlapján találnak az érdeklődők, emellett az események, helyszínek elérhetőek lesznek a GUIDEÓHAND Budapest, valamint a UNIÓHAND SZE mobil alkalmazásból is.