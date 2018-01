Drogot terjesztettek a debreceni egyetemen, több év fegyházra ítélték őket

Oktatási feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve közvetlen környezetében bűnszövetségben, társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt első fokon több év fegyházra ítélt hat vádlottat a Debreceni Törvényszék pénteken - tájékoztatta a bíróság sajtószóvivője az MTI-t.



Tatár Tímea közölte: a vádlottak 2014 ősze és 2015 tavasza között csaknem 50 fogyasztónak értékesítettek - igazolhatóan - több mint egy kilogramm marihuánát Debrecenben. Vevőik zömmel iraki, iráni, török, brit, izraeli, indiai, kanadai, tajvani, indiai, szíriai, svéd és norvég egyetemisták voltak. A kábítószert az elsőrendű vádlott szerezte be a hatodrendűtől.



Az ügy három debreceni és három nigériai vádlottja 3 év 10 hónap és 5 év 6 hónap közötti fegyházbüntetést kapott. A törvényszék két nigériai vádlottat 3-3 évre kiutasított Magyarországról, több mint ötmillió forint értékben rendelkezett vagyonelkobzásról, és kötelezte a vádlottakat 4,7 millió forint bűnügyi költség megfizetésére is.



A bíróság a 2015 óta előzetesben lévő négy vádlottat házi őrizetbe helyezte, a másik két vádlott esetében pedig fenntartotta a házi őrizetet.



Az ítélet nem jogerős. Az ügyész minden vádlottra súlyosítást kért, három vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, hárman pedig három nap gondolkodási időt kértek.



A három magyar és a három nigériai vádlott 2014-ben került szorosabb kapcsolatba egymással. Az elsőrendű vádlott egy debreceni gimnáziumban, a többiek jórészt a Debreceni Egyetemen tanultak. A három nigériai férfi 2014-től kezdve saját fogyasztásra és eladásra is szerzett be marihuánát. A rendelést telefonon vagy interneten vették fel.



A másodrendű vádlott "Padoski Okeke" néven egy közösségi profilt is létrehozott, így tartott kapcsolatot vevőkörével. A vevőkkel konspirálva a marihuánát "könyv", "kémia", vagy "kémiakönyv" néven emlegették, pontosan megjelölve a számát, amely a marihuána mennyiségét jelentette. A kábítószert az egyetem kémiai épületében vagy a környékén, a főépület előtti parkban, a dohányzóhelyen adták át a megrendelőknek, grammját 2-3000 forintért. Olyan is volt, hogy az egyik vádlott az egyetem tornatermébe szállította le a drogot, máskor a közeli ABC előtt cserélt gazdát az áru.



A vádlottakra 2014-ben, egy másik kábítószeres ügy nyomozásakor figyeltek fel, és előbb az egyik nigériai terjesztő, később már mindegyikük telefonját lehallgatták.



Virágh Pál tanácselnök az indoklásban kiemelte: a lehallgatási anyagok mellett a vádlottak bűnösségét támasztották alá a fogyasztók vallomásai is. Ők mindannyian vállalták a gyógykezelést, így ellenük megszűnt az eljárás.



A bíró hangsúlyozta: a kábítószeres ügyek között mindig van kapcsolat, erre az ügyre épülve is újabb két nyomozás indult azóta. Virágh Pál hozzátette: egyértelmű, hogy a vádlottak bűnszövetséget alkottak. Beismerő vallomásaikat enyhítő körülményként értékelte a bíróság, súlyosító körülménynek tekintette azonban a kábítószeres ügyek gyakoriságát.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)