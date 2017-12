Dömötör: Magyarország erősödve vághat neki az új évnek

Magyarország erősödve vághat neki az új évnek - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára vasárnap Budapesten, sajtótájékoztatón.



Dömötör Csaba hangsúlyozta, január 1-jén ezúttal is több változás is életbe lép, a kormány pedig az elmúlt évekhez hasonlóan most is jó hírekről tud beszámolni.



Újra nő a minimálbér, bővülnek a családtámogatások és csökkennek egyes adók, miközben nőnek a nyugdíjak és több forrás jut az ország védelmére - fejtette ki, hozzátéve, ezek az intézkedések egy erősödő Magyarország képét mutatják.



Az államtitkár kiemelte: a kormány szándéka, hogy Magyarország a jövőben is olyan ország legyen, amelyre összességében mindenki büszke lehet, mivel képes magát megvédeni, támogatja a családokat és megbecsüli a munkát.



A kabinet szeretné, ha a gazdaság erősödését minden magyar ember és család a saját életében is megérezné - mondta Dömötör Csaba, aki jó hírnek nevezte, hogy jövőre a minimálbér 8 százalékkal, a szakmunkás minimálbér pedig 12 százalékkal növekedik.



Ez a korábbi emelésekkel együtt azt jelenti, hogy a minimálbér 2010-hez képest 88 százalékkal magasabb lesz, a szakmunkás minimálbér pedig megduplázódik - mondta.



Az államtitkár szólt arról is, hogy folytatódnak az ágazati béremelési programok is, magasabb bérre számíthatnak a rendvédelem területén, a felsőoktatásban és az állami vállatoknál dolgozók is. Tehát jobban megéri dolgozni, ami abból is látszik, hogy soha nem vállaltak munkát annyian Magyarországon a rendszerváltás óta, mint most - tette hozzá.



Dömötör Csaba közölte, a kormány politikájában továbbra is kiemelt szerepet kap a családok támogatása, ezért is jó hír, hogy tovább erősödik a családtámogatási rendszer. A gyermekvállalás után továbbra is adókedvezmény jár, januártól a kétgyermekesek már havi 35 ezer forintot tudnak leírni, miközben nő a gyed összege és folytatódik az otthonteremtési program is, amely eddig már több mint 60 ezer magyar családnak nyújtott segítséget.



Aláhúzta, az idősek is számíthatnak a kabinetre: a nyugdíjkiegészítés, a nyugdíjprémium és a tízezer forintos Erzsébet-utalvány mellett januárban újra nőnek a nyugdíjak, ezúttal 3 százalékkal.



Az államtitkár beszélt az adócsökkentésekről is. Emlékeztetett, csökken a munkaadók adója, ami megnyitja az utat további béremelések előtt, emellett csökken a kisvállalkozói adó, kisebbek lesznek a lakáskiadás terhei és több termék forgalmi adója is csökken, így például az internet áfája 5 százalékra mérséklődik, ami a legalacsonyabb lesz Európában.



Dömötör Csaba kiemelte, Magyarország csak akkor mehet tovább a megkezdett úton, ha képes fenntartani és megerősíteni a biztonságát, amelyre az illegális bevándorlás jelenti a legnagyobb veszélyt. Ezért is fontos tény, hogy a 2018-as költségvetésben 50 milliárd forinttal áll majd több rendelkezésre az illegális bevándorlás elleni küzdelemre, emellett a rendvédelmi dolgozók 2016-2019 között átlagosan 50 százalékos béremelést kapnak - fejtette ki.



A kormány képviselője kérdésekre válaszolva elmondta, az oktatási intézményekben egy Nato-kötelezettség miatt kell honvédelmi intézkedési terveket készíteni, az erről szóló előírások hátterében pedig az áll, hogy a migrációs válság következtében Európának nincs olyan pontja, ahol ki lehetne zárni terrorcselekmény elkövetését.