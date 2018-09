Dömötör Csaba: pár héten belül indul a nemzeti konzultáció

A kormány nem titkolt célja, hogy Magyarországot családbarát hellyé tegye, az ehhez szükséges további lépéseket egy nemzeti konzultáció keretében szeretnénk közösen eldönteni - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton Tatán, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) hagyományos őszi találkozóján.



Hozzátette, hogy a konzultáció előkészítése már gőzerővel zajlik, pár héten belül el is indul. "Szeretnénk az a hely lenni Európában, amely bebizonyítja, hogy az önfeladásnak nincs helye, és saját erőnkből is képesek vagyunk megerősíteni közösségeinket, az erős családok pedig Európa megújulásának pótolhatatlan főszereplői" - hangsúlyozta. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a családok támogatását a kormány az egyik legfontosabb feladatának tartja. A családtámogatási rendszer eddigi eredményeit sorolva elmondta: eddig 83 ezren vették igénybe a csok-ot, adókedvezmények formájában 1900 millió forint maradt a családoknál, és másfélszeresére emelkedett a bölcsődei férőhelyek száma.



Talán ezeknek az intézkedéseknek is köszönhető, hogy megnövekedett a gyermekvállalási kedv - jegyezte meg. Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke elmondta, hogy a mostani már a harmincadik őszi találkozója egyesületüknek. Ezek az együttlétek egymás kölcsönös megismeréséről, a régi kapcsolatok ápolásáról, és a mindenkori vendéglátó település értékeinek felderítéséről, a könnyed szórakozásról szólnak, céljuk pedig az, hogy bebizonyítsák: nagycsaládban élni jó.



A családok érdekvédelmét is ellátó Nagycsaládosok Országos Egyesülete 1987-ben alakult, jelenleg az egész országban több mint 200 helyi közösséggel és mintegy 12 000 tagcsaláddal rendelkezik, Facebook oldaluknak 8000 követője van. Az országos munkát hat regionális központ segíti. Önkénteseinek száma megközelíti az 1500-at.