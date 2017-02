Dömötör Csaba: Brüsszel minél több tagállami hatáskört akar elvenni az uniós országoktól

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint Brüsszel az uniós állampolgárok felhatalmazása nélkül minél több tagállami hatáskört akar elvenni az uniós országoktól, de a magyar kormány küzdeni fog ez ellen - olvasható a Magyar Idők keddi számában.Az államtitkár a lapnak hangsúlyozta: egyre jobban tapintható az unióban az a szándék, hogy az adózást nemzetek feletti szintre kellene emelni. Emellett Brüsszel az árampiacon kivenné az ármeghatározás jogát az országok kezéből, és a piaci szereplőkre bízná azt.A bevándorlás kezelésével kapcsolatban kiemelte: Magyarország jogszabály-módosításokkal akarja elérni, hogy a migránsoknak a jogerős menedékkérelmük elbírálásáig a tranzitzónában kelljen várakozniuk. Dömötör Csaba a lapnak beszélt arról is, hogy a frakció benyújt egy olyan előterjesztést, amelyben tudomása szerint az szerepel, hogy egy bizonyos összeg felett a politikai aktivista csoportoknak nyilatkozniuk kell majd a külföldről érkező támogatások céljáról, összegéről. Hozzátette, hogy más országok is küzdenek a külföldi befolyásszerzési kísérletek ellen.Emlékeztetett az Egyesült Államokban 1938 óta hatályban lévő FARA-törvényre, amely alapján a külföldi ügynököknek (aktivistáknak) regisztrálniuk kell az igazságügyi minisztériumnál, és félévenként be kell számolniuk a munkájukról. Ezt a gyakorlatot is érdemes megvizsgálniuk a képviselőknek, amikor a szabályozás végső formájáról döntenek - fűzte hozzá.