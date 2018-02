Dömötör Csaba: a határvédelmi kerítés garancia és szimbólum

A határvédelmi kerítés Magyarország biztonságának garanciája és az illegális bevándorlás elleni küzdelem szimbóluma - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hétfőn a tompai határátkelőhelyen tartott sajtótájékoztatón.



Dömötör Csaba hangsúlyozta: a kerítés jelképe annak is, hogy igenis lehetséges megvédenünk közösségeinket és kultúránkat.



Kiemelte: a magyarok az elmúlt években több alkalommal is elmondták a véleményüket a bevándorlásról. Akaratuk pedig egy irányba mutat: erős határvédelmet szeretnének.



Azt mondta: a kormány ezt a véleménynyilvánítást irányadónak tekinti, ezért döntött 2015-ben a határvédelmi kerítés megépítéséről. A határzár azóta áll, és nagyon fontos szolgálatot teljesít Magyarország védelmében - tette hozzá.



Beszélt arról is, hogy ha nem lenne határzár, Magyarország továbbra is a fő migrációs útvonalon feküdne, és mint 2015-ben, újra több százezer illegális bevándorló lépne az ország területére, így hazánk teljesen védtelen lenne az illegális bevándorlás következményeivel szemben.



A határok védelme számunkra magától értetődő, de sajnos nem mindenkinek az - jelentette ki. Kiemelte: a brüsszeli állásfoglalásokat, terveket és jogszabálytervezeteket nézve azt látjuk, hogy még mindig veszélyes folyamatok zajlanak. Azon dolgoznak, hogy legális bevándorlási útvonalakat hozzanak létre, és a határok megerősített védelme helyett továbbra is a bevándorlók szétosztására, tehát a kötelező kvótarendszerre összpontosítanak. Ezt bizonyítja a belga miniszterelnök múlt heti fenyegetése is - tette hozzá.



Charles Michel belga kormányfő a hétvégén arról beszélt, mindenáron végre akarják hajtani a kvótákkal kapcsolatos javaslatot, és már nyáron megkezdenék a migránsok betelepítését, ha rajtuk múlna - erre emlékeztetett az államtitkár is.



Dömötör Csaba hangsúlyozta: a határzárt sajnos a magyar ellenzék is támadja, hiába próbálják meg letagadni, ha tehetnék, azonnal lebontanák. Ki azért, mert a bevándorlásban egyfajta lehetőséget lát, ki pedig azért, mert engedne a külföldi nyomásgyakorlásnak - fogalmazott.



Az államtitkár kijelentette: a határzár lebontásával több millió magyar ember véleményét vennék semmibe, és az elmúlt években elért eredményeket is veszélyeztetnék, így a kerítés megléte a közelgő választás meghatározó kérdése lesz. Közölte: " szeretnénk egyértelművé tenni, amíg ez a kormány hivatalban van, és amíg Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt addig a kerítés állni fog".



Kérdésre válaszolva kijelentette: Magyarország egyetlen bevándorlót, és egyetlen "kvótamigránst" sem fogadott be, aki ezt állítja, az tudatos "hecckampányt" indít. Éppen azok teszik ezt, akik korábban letagadták az illegális bevándorlást és a kvótákat is, majd Brüsszelben megszavazták, és ha lehetőségük nyílna rá, a határkerítést is azonnal lebontanák - jelentette ki.



Dömötör Csaba kifejtette, a hatóságok adhatnának pontos választ, de feltételezhetően a hatékony ügyintézés és biztonsági szempontok is szerepet játszhatnak abban, hogy napi ötről egyre csökkentették azok számát, akik Szerbiából beléphetnek a tranzitzónába.



Arra kérdésre, hogy meddig maradnak kint a Soros-plakátok, azt válaszolta, ameddig szükséges, hiszen indokolt, hogy a hamarosan a parlament elé kerülő törvényjavaslatra a kormány felhívja a figyelmet. Nagyobb átláthatóságra van szükség azon szervezetek körében, amelyek külföldről kapnak támogatásokat és tevékenységükkel az illegális bevándorlást segítik - szögezte le.