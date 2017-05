Dolgozhat-e hosszú hajjal egy közterületes?

Az EBH-t még tavaly megkereste egy férfi, aki közterület-felügyelőként dolgozott egy önkormányzati rendészeti szervnél - írja az Index . Az volt a panasza, hogy 2016 augusztusában a felettese nem engedte szolgálatba lépni, és munkanapját igazolatlan távollétnek nyilvánította, mindezt azért, mert hosszú hajat hord. A közterület-felügyelő úgy érezte: hátrányos megkülönböztetés érte férfi mivolta miatt, mert a náluk dolgozó nőknél a munkáltatónak nem volt gondja a hosszú hajjal.Az EBH ismertetője szerint az illető már 2011 óta itt dolgozott, ebből 3,5-4 évet közterületi szolgálatban. A kezdetektől hosszú hajat hordott, lófarokban. Néha rászóltak, hogy vágassa le, ő ellenállt, és sokáig nem is volt ebből gond. Volt egy olyan hallgatólagos megegyezés, hogy nem gond a hosszú haj, ha nem látszik. 2016 nyarán viszont az igazgatóhelyettes felszólította, hogy vágassa le a haját, különben kirúgják.Egy augusztusi napon hiába ment be dolgozni, igazolatlan hiányzást írtak be neki. Ezután betegállományba került, és később, mikor már az EBH eljárása folyamatban volt, kérte, hogy közös megegyezéssel szüntessék meg a munkaviszonyát.Miután az EBH megkereste, a munkáltató azzal érvelt, hogy szerinte nem volt diszkriminatív az igazgatói utasítással kiadott öltözködési szabályzat, mert mindkét nemtől konszolidált megjelenést várt el, és a biztonságos munkavégzés érdekében rendelkezett úgy, hogy a haj legfeljebb olyan hosszú lehet, hogy az intézkedés alá vont személy támadása esetén abban megkapaszkodni ne tudjon.Az Egyenlő Bánásmód Hatóság azzal egyetértett, hogy érvényes szempont, milyen képet közvetít a szervezetről a közterületen járőröző munkatárs. Még azzal is egyetértettek, hogy vannak különbségek férfiak és nők között abban, hogy a társadalom mit tart általában elfogadott, gondozott megjelenésnek, így indokolt is lehet eltérő munkáltatói szabályokat megállapítani.A férfiak hosszú haját viszont megvédték.Az általános tapasztalatok szerint ugyanakkor hosszú hajat számos férfi hord ma Magyarországon, amit a hatóság álláspontja szerint nem lehet valamiféle szélsőséges divatirányzatnak, kirívó jelenségnek tekinteni, amely a közterület-felügyeletre nézve a társadalom tagjaiban negatív értékítéletet ébreszt.