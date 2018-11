Döbbenetes fejlemény VV Fanni eltűnésének ügyében

Egy év elteltével a napokban, egy titokzatos tanú tűnt fel, akinél már a rendőrség és a Novozánszki család ügyvédje, dr. Lichy József is járt – írja a Bors Egy, a váci börtönben ülő rab ugyanis azt állítja, tudja, mi lehetett az oka, hogy Fannit meggyilkolták, és azt is, hogy miért nem találják egy éve a holttestét. G. Péter elmondása szerint jól ismerte Fannit, és a lány meggyilkolásával gyanúsított, előzetes letartóztatásban ülő B. Lászlót is. Legtöbbször a Fanni luxuslakóparki otthonának közelében lévő bárban futott össze velük.– A rab szerint volt kapcsolat Fanni és a gyanúsított között, mi több, a férfi teljesen odavolt a lányért, és amikor megtudta, hogy Fanni tervei közt szerepel, hogy hamarosan elhagyja az országot, teljesen kiakadt. Félt, hogy elveszíti a kapcsolatot a lánnyal, aki pont az eltűnése idején, tavaly novemberben készült kiköltözni Olaszországba, még jobb fizetés reményében – tudta meg a lap dr. Lichy Józseftől, aki nem tartja kizártnak, hogy a lakásban talált több millió forint készpénzt is a költözés miatt vette ki a bankból Fanni.G. Péter állítását a hatóságok is komolyan veszik, ugyanis a nyomozók többször is kint jártak a váci börtönben és meghallgatták a mondandóját. A csalás miatt bebörtönzött férfi szerint Fanni költözésének híre okozhatta a konfliktust a lány és B. László között, és ennek lett az eredménye a végzetes este. Ezután – ahogy azt a Blikk is megírta – Fanni holtteste egy olyan bandához kerülhetett, akik nyom nélkül eltüntetnek, egész pontosan elégetnek bárkit.A férfi biztos benne, hogy a társaság egy halottaskocsival érkezhetett a helyszínre, ahol Fanni testét súlyos milliókért cserébe átvették, hogy eltüntessék. Nagy valószínűséggel így tudták a legbiztonságosabban szállítani, hiszen a halottszállító autókat a rendőrség nem állítja meg.– A rab elmondta, hogy ez a társaság egy krematóriummal van kapcsolatban, ahol két hivatalos hamvasztás között, egy nem hivatalos is belefér – magyarázta a Borsnak dr. Lichy József. Így nem csoda, hogy nem került elő a lány, hiszen a holttesteket ezer fokon égetik el. A hamvakat pedig könnyű eltüntetni. – Sajnos, neveket, címeket nem tudott mondani a tanú, így hivatalosan is lezárult a meghallgatása – tette hozzá a Novozánszki család ügyvédje.