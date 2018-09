Digitális átállás: szeptembertől minden állami iskola elektronikusan vezethet és tárolhat adatokat

2018 szeptemberétől minden állami fenntartású iskola elektronikusan vezetheti és tárolhatja az intézmény által kezelt tanügyigazgatási adatokat a KRÉTA rendszerben.



A KRÉTA egyik modulja az elektronikus napló, amelyben a szülők egy alkalmazás segítségével mobileszközükön figyelemmel kísérhetik gyermekeik tanulmányi előmenetelét, mulasztásait. A szülői applikációt eddig több mint 310 ezren töltötték le, 2018 szeptember első hetében pedig napi több mint 300 ezerszer léptek be a felhasználók a rendszerbe. A KRÉTA elnevezésű Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer a magyar oktatási rendszer egyik legjelentősebb digitális fejlesztése.



A KRÉTÁ-nak köszönhetően a fenntartó naprakész információkkal rendelkezik a fenntartásában lévő iskolákról. A KRÉTA egy komplett tanügy-igazgatási rendszer, amely többféle intézményi feltételnek képes megfelelni, a folyamatos fejlesztésnek köszönhetően pedig egyes iskolák speciális igényei is megoldást kapnak a szoftvercsomagon belül.



A 2016/2017-es tanévtől kezdve indult a KRÉTA rendszer E-Napló modulja, a fokozatos bevezetés lehetőséget adott az állami fenntartású intézményeknek, hogy egy próbaidőszak után álljanak át papíralapú nyilvántartásokról a digitális nyilvántartásra. Ezzel a lehetőséggel akkor már 1584 iskola élt. A fenntartó a rendszer használatához ingyenes képzéseket biztosított és biztosít jelenleg is.



Az előző tanévtől már minden, a tankerületi központok fenntartásában működő intézmény számára kötelező volt a KRÉTA rendszer tanügyigazgatási modulja, ezen belül például az elektronikus tantárgyfelosztás használata. A zökkenőmentes átállás érdekében a Klebelsberg Központ az elmúlt évben folyamatosan jelezte az intézmények felé, hogy a 2018/2019-es tanévtől kötelező lesz a rendszer teljeskörű használata.



Ezt követően az intézmény saját döntése, ha ezzel párhuzamosan papír alapon tovább folytatja a nyilvántartások vezetését. A KRÉTA egyik modulja az elektronikus napló, amely a szülők és az iskola közötti kapcsolattartásra és kommunikációra is szolgál. Ehhez a modulhoz kapcsolódik már két különböző, mind iOS, mind android felületre ingyenesen letölthető mobil applikáció is.



A KRÉTA Szülői applikáció segítségével a szülők képesek a mobileszközükön figyelemmel kísérni gyermekeik tanulmányi előmenetelét, mulasztásait, ezáltal könnyebb lesz a szülők számára is a gyermek iskolai teljesítményének ellenőrzése. A KRÉTA Pedagógus applikációval az iskolai tanórák adminisztrálását immár egy mobil eszközzel is gyorsan és egyszerűen el lehet végezni.



A szülők részére elkészült Szülői applikációt eddig több mint 310 ezren töltötték le, 2018 szeptember első hetében pedig napi 300 ezret is meghaladóan léptek be felhasználók a rendszerbe. A Klebelsberg Központ továbbra is biztosít minden feltételt, hogy az iskolák digitális eszközparkja megújuljon.



2018-ban az EFOP 3.2.4 projekt megvalósítása és a Klebelsberg Központ saját forrásból történt eszközbeszerzése során több, mint 51.000 tanári notebookkal, 14.000 asztali számítógéppel, illetve 32.500 tanulói tablettel gazdagodtak az iskolák. Ezen kívül 7.000 új projektor már az intézményekben van, jelenleg további 8.000 projektor és interaktív panel kiszállítását koordinálja a Klebelsberg Központ.