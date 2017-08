Diákja mellét akarta látni a tanár: visszaélt népszerűségével, majd egyik napról a másikra elment Vásárhelyről

Megmutatod a cicid alulról?… Csak egy másodpercig…? … Nah…"

Ezért nem írunk neveket



A büntetőeljárás végéig nem nyilvános az érintett pedagógus neve. Azt nem kell magyarázni, hogy az érintett diáklány nevét miért nem írjuk le. A levélíró szülő ugyan aláírta a küldeményt, más elérhetőség azonban nem szerepel a borítékon, és a név alapján nem bukkantunk a nyomára. Azt kérte, adjuk meg az esetnek „a legnagyobb nyilvánosságot", ám azt nem kérdezhettük meg tőle, hogy közzétehetjük-e, őt hogy hívják. És végül: úgy döntöttünk, az iskola nevét sem írjuk le. Ha az ügyből bírósági büntetőper lesz, valószínűleg több részlet is napvilágot lát.

– írta idén áprilisban az internetes közösségi oldalon fiatalkorú diákjának egy Vásárhelyen tanító pedagógus. A kislány a beszélgetést mentette, megmutatta a szüleinek. A család értesítette az iskola igazgatóját, aki kikérdezte a pedagógust. A tanár elismerte, hogy hibázott, elment az iskolából május végén, közös megegyezéssel.Az esetről egy olvasónk tájékoztatta a szerkesztőséget, konkrét nevekkel, dátumokkal együtt. Levelének hátuljára rámásolta a fent idézett beszélgetésről készült fotót. Ott a férfi neve, képe.Megkerestük a Facebook közösségi oldalon, még fenn van, ugyanezzel a fotóval. Nős, feleségével és gyermekével közös fénykép is szerepel oldalán. Írtunk neki, de nem reagált a kérdésünkre.A vásárhelyi középiskola igazgatójának elmondtuk, ami olvasónk levelében áll. A történethez egyetlen megjegyzése volt: az nem igaz, amit olvasónk feltételez, hogy az esetet az iskola vagy a helyi hatalom el akarná tussolni. Ugyanis nyomoz a rendőrség – erről mi is így értesültünk. Épp az eljárásra hivatkozva az intézmény vezetője nem is akart nyilatkozni az esetről. Beszéltünk a szülőkkel, ők sem akartak nyilatkozni.Az iskolába járó diákok szülei hallottak arról, hogy a természettudományokat oktató, tanítványai körében meglehetősen népszerű pedagógusnak azért kellett mennie, mert

állítólag valamilyen szabálytalanságot követett el,

de részleteket nem tudtak. Az érintett osztály szülői értekezletén ennél konkrétabb információk is elhangozhattak.A levélíró egy másik szülő. Ő is azt állítja, a tanárt nagyon szerették a diákjai, „fiatal, macsós, jó vágású", aki olykor megdicsérte a tanítványai haját, küllemét.

A lánygyermekem, amikor ezt mondta, nem hittem neki, azt hittem, erősen túloz. Majd amikor szólt, hogy a tanár úr fürdőruhás képeket kér a lányoktól, és küldtek is neki, ekkor sajnos én is csak legyintettem!… De ettől függetlenül megtiltottam neki, hogy a fotópályázaton részt vegyen! Valahol éreztem… Persze többen küldtek magukról fényképet! És ekkor 14 évesek voltak! Tudatlan tinik!"

– olvasható a levélben.Ami történt, az egyik megkérdezett jogász szerint kiskorú veszélyeztetésének minősül, ez 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűntett. Egy másik ügyvéd szerint szexuális zaklatás, és az, hogy kiskorúval szemben követték el, súlyosbító tényező.

Elismerés a kislánynak, hogy szólt a szüleinek, és a szülőknek is, hogy léptek, és az iskolához fordultak

– mondta Wirth Judit, a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület szakértője, miután elmondtuk neki a történetet. – Ha egy ember szándékosan, célirányosan, alantas céljaira kihasználja, hogy bizalommal vannak iránta, az nagyon súlyos visszaélés. A büntetőeljárás mellett minimum kijárna érte, hogy kirúgják, és ne közös megegyezéssel távozzon, mintha mi sem történt volna. Mert ez esetben egy következő iskolában már esetleg vigyázni fog, hogy ne bukjon le, és az sem biztos, hogy olyan gyerekkel találkozik, aki szól a szüleinek. És akkor még többen fogják átélni ugyanazt, amit ez a diák. Ezt azért fontos megakadályozni minden lehetséges eszközzel – az iskolában is, amely a nevelés egyik helyszíne –, mert alig van nő, akit ne ért volna életében legalább egyszer valamilyen szóbeli vagy tettleges inzultus, a legtöbbjüket fiatal korában.